«Муза» посетила софт

Дочерняя компания «Ростелекома» (MOEX: RTKM) — билетная платформа «Муза» приобрела лицензию на софт SmartBilet. На последнем в 2023 году был запущен сервис продажи билетов на мероприятия от Почта-банка, но проект тогда развития не получил. В «Ростелекоме» отметили, что планируют развивать «Музу» до билетного оператора, а также расширять спектр услуг для укрепления позиций на рынке. Участники рынка называют решение логичным — у компании уже есть мультимедийные активы в портфеле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Билетная платформа «Муза» приобрела неисключительную лицензию (предоставляет право использовать интеллектуальную деятельность с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам) на программу «Билетная система SmartBilet», рассказали “Ъ” источники на медиарынке. Часть команды, развивавшая SmartBilet, также перешла работать в новую компанию, говорят собеседники.

В «Ростелекоме» (51% «Музы» принадлежит ПАО через ООО «Коммит Кэпитал») подтвердили эту информацию. Приобретение прав позволило усилить технологическую базу «Музы», предложить пользователям более удобный и современный сервис для покупки билетов, говорит директор департамента развития цифрового бизнеса «XТехнологии» «Ростелекома» Дмитрий Рейдман. «Наша цель — создать современного, технологичного и клиентоориентированного билетного оператора, который станет надежным партнером для организаторов мероприятий и удобным сервисом для зрителей»,— заверил топ-менеджер. В компании планируют расширять спектр предлагаемых услуг для укрепления позиций на рынке.

ООО «СмартБилет» ранее принадлежало Почта-банку, последний приобрел 100% в компании в марте 2022 года для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты» (см. “Ъ” от 20 февраля 2023 года). Билетная витрина была интегрирована в мобильное приложение и сайт банка. Вложения в проект превысили 150 млн руб., в течение пяти лет планировалось войти в топ-5 участников рынка. Впоследствии Почта-банк отказался от планов по расширению собственного билетного бизнеса для сокращения операционных издержек (см. “Ъ” от 18 июня 2024 года). В покупке актива, по данным “Ъ”, была заинтересована МТС Live, но руководство Почта-банка решило не продавать платформу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 22 января ООО «СмартБилет» было ликвидировано. Выручка юрлица за 2023 год составила 24,8 млн руб. при чистой прибыли в 6 млн руб. Годом ранее выручка была 21,2 млн руб. при чистом убытке в 2,5 млн руб.

Контроль над 51% в юрлице «Музы» — ООО «Медиа Сервис» — «Ростелеком» получил в декабре 2023 года. Уточнялось, что компания занимается проектированием и разработкой информсистем в культурно-креативной и образовательной сферах. Сейчас билетная платформа сотрудничает с многими региональными учреждениями, следует из информации на ее портале. Среди них — Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики, театр русского мюзикла «Алеко» и т. д. Выручка ООО по итогам 2023 года составила 290,2 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 292,3 млн руб. с чистой прибылью в 77,8 млн руб.

В МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud) прогнозируют, что три ключевые компании рынка по итогам 2025 года поделят 60% в главных сегментах — концерты и театры. Речь идет о «Яндекс Афише», МТС Live и Kassir.ru. «Для выхода на рынок продажи билетов для экосистемных целей важнее M&A или разработка инвентаря, что представляет ценность»,— считают в компании. Для аудитории экосистем МТС Live как b2b-продукт предоставляет свой контент другим экосистемам — «Яндексу», Т-Банку, Альфа-банку. В «Яндекс Афише» не ответили “Ъ”, в Kassir.ru отказались от комментариев.

«Ростелеком» нацелен на создание полноценной медийной экосистемы, это логичный шаг, считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. Сейчас у компании уже есть онлайн-кинотеатр Wink, в прошлом году был запущен музыкальный стриминг «Wink Музыка» (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года). Однако собеседник “Ъ” на медиарынке считает, что выйти на билетный рынок «Ростелеком» мог и без «Музы»: «Сама "Муза" не известна никому, ни одного билета подобной системе не выдавалось и не продавалось».

Юлия Юрасова