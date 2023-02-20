Лишний билетик нашелся в отделении

Оператор молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» Почта-банк решил расширить этот бизнес. Он запускает продажи билетов на мероприятия на базе платформы SmartBilet и планирует войти в топ-5 операторов РФ в ближайшие пять лет. Инвестиции в проект в 2023 году запланированы на уровне 150 млн руб., Почта-банк надеется окупить их до конца года. Вложения крупнейших участников рынка сейчас составляют около 1 млрд руб. в год, поэтому заявленных банком инвестиций недостаточно для масштабирования проекта, считают эксперты. Однако они признают, что преимуществом может стать сеть банка по всей стране, через которую можно распространять билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Почта-банке “Ъ” рассказали, что запустили онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия. Билетная витрина интегрирована в мобильное приложение и сайт банка, сейчас в ней представлены 18 тыс. мероприятий, до конца года планируется удвоить их число. Сервис запущен на базе платформы SmartBilet (ООО «СмартБилет»), 100% которой Почта-банк получил в марте 2022 года для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты». Инвестиции банка в новый билетный проект до конца 2023 года превысят 150 млн руб., в банке рассчитывают выйти на окупаемость уже в конце 2023 года, а в перспективе ближайших пяти лет — войти в топ-5 участников рынка.

«Пушкинская карта» — госпрограмма культурного просвещения россиян в возрасте 14–22 лет, запущена в августе 2021 года. В рамках программы молодые люди могут оформить «Пушкинскую карту», на которую власти зачисляют 5 тыс. руб., их можно потратить в течение года на билеты в музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии, концерты в рамках госпрограммы. Оператором выступает Почта-банк. В начале февраля банк сообщил, что число владельцев «Пушкинской карты» достигло 8 млн.

Собеседник на рынке билетных операторов оценивает инвестиции в 150 млн руб. как сравнительно небольшие: «Для рынка объемом более 60 млрд руб.— это копейки. Так, ООО МДТЗК (юрлицо Ticketland.— “Ъ”), по ФНС, потратило 925 млн руб. в 2021 году, расходы "Кассир.ру" также около 1 млрд руб.». На данном этапе, считает собеседник, Почта-банк выглядит скорее как агрегатор, чем как полноценный участник рынка, у которого должно быть много эксклюзивных мероприятий. «Цель попадания в топ-5 адекватна: на рынке сейчас работают только три больших игрока с существенным отрывом от остальных»,— отметил гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. Однако и он уточняет, что каждый из игроков тратит до 1 млрд руб. ежегодно.

Сейчас, пожалуй, единственная сильная сторона Почта-банка — это «Пушкинская карта», считает основатель и гендиректор Qtickets Константин Комаров: «Благодаря эмиссии денег на эти карточки, возможно, и получится войти в топ-5 по выручке. Ведь эти средства можно потратить только на мероприятия». Если банк планирует входить в топ-5 по выручке за счет госсубсидий, то есть продавая «Пушкинскую карту», то SmartBilet, по сути, останется «карманным» оператором «Пушкинской карты», считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Если же банк будет развивать SmartBilet как независимую платформу, продавая внешние мероприятия, то, имея офлайн-отделения по всей стране, он может стать потенциальной новой билетной экосистемой».

Во втором случае, отмечает господин Бабич, основной задачей банка с учетом заявленных амбиций будет привлечение на платформу организаторов мероприятий, не входящих в программу «Пушкинской карты». Банк может задействовать уникальный ресурс — сеть офлайновых касс в отделениях «Почты России», покрывающую всю территорию страны, добавил главный редактор InterMedia Евгений Сафронов: «Также весьма значима сила традиционного бренда, которая при надлежащем менеджменте умножит привлекательность сервиса».

Гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер отмечает, что, по оценке компании, в 2022 году рынок билетов сократился на 15–20 млрд руб. в первую очередь из-за спада в концертном сегменте, но в течение двух-трех лет показатели будут восстанавливаться «за счет развития уникального российского контента». Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили отметил, что организаторы начали вкладываться в российские проекты, которые заместили зарубежных артистов и фестивали: «По текущей динамике мы прогнозируем рост к показателям 2022 года». В такой ситуации, добавляет Михаил Минин, выход нового игрока означает развитие, приток новых инвестиций.

Валерия Лебедева