Лишний билетик нашелся в отделении

Оператор молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» Почта-банк решил расширить этот бизнес. Он запускает продажи билетов на мероприятия на базе платформы SmartBilet и планирует войти в топ-5 операторов РФ в ближайшие пять лет. Инвестиции в проект в 2023 году запланированы на уровне 150 млн руб., Почта-банк надеется окупить их до конца года. Вложения крупнейших участников рынка сейчас составляют около 1 млрд руб. в год, поэтому заявленных банком инвестиций недостаточно для масштабирования проекта, считают эксперты. Однако они признают, что преимуществом может стать сеть банка по всей стране, через которую можно распространять билеты.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В Почта-банке “Ъ” рассказали, что запустили онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия. Билетная витрина интегрирована в мобильное приложение и сайт банка, сейчас в ней представлены 18 тыс. мероприятий, до конца года планируется удвоить их число. Сервис запущен на базе платформы SmartBilet (ООО «СмартБилет»), 100% которой Почта-банк получил в марте 2022 года для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты». Инвестиции банка в новый билетный проект до конца 2023 года превысят 150 млн руб., в банке рассчитывают выйти на окупаемость уже в конце 2023 года, а в перспективе ближайших пяти лет — войти в топ-5 участников рынка.
«Пушкинская карта» — госпрограмма культурного просвещения россиян в возрасте 14–22 лет, запущена в августе 2021 года. В рамках программы молодые люди могут оформить «Пушкинскую карту», на которую власти зачисляют 5 тыс. руб., их можно потратить в течение года на билеты в музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии, концерты в рамках госпрограммы. Оператором выступает Почта-банк. В начале февраля банк сообщил, что число владельцев «Пушкинской карты» достигло 8 млн.
Собеседник на рынке билетных операторов оценивает инвестиции в 150 млн руб. как сравнительно небольшие: «Для рынка объемом более 60 млрд руб.— это копейки. Так, ООО МДТЗК (юрлицо Ticketland.— “Ъ”), по ФНС, потратило 925 млн руб. в 2021 году, расходы "Кассир.ру" также около 1 млрд руб.». На данном этапе, считает собеседник, Почта-банк выглядит скорее как агрегатор, чем как полноценный участник рынка, у которого должно быть много эксклюзивных мероприятий. «Цель попадания в топ-5 адекватна: на рынке сейчас работают только три больших игрока с существенным отрывом от остальных»,— отметил гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. Однако и он уточняет, что каждый из игроков тратит до 1 млрд руб. ежегодно.
Сейчас, пожалуй, единственная сильная сторона Почта-банка — это «Пушкинская карта», считает основатель и гендиректор Qtickets Константин Комаров: «Благодаря эмиссии денег на эти карточки, возможно, и получится войти в топ-5 по выручке. Ведь эти средства можно потратить только на мероприятия». Если банк планирует входить в топ-5 по выручке за счет госсубсидий, то есть продавая «Пушкинскую карту», то SmartBilet, по сути, останется «карманным» оператором «Пушкинской карты», считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Если же банк будет развивать SmartBilet как независимую платформу, продавая внешние мероприятия, то, имея офлайн-отделения по всей стране, он может стать потенциальной новой билетной экосистемой».
Во втором случае, отмечает господин Бабич, основной задачей банка с учетом заявленных амбиций будет привлечение на платформу организаторов мероприятий, не входящих в программу «Пушкинской карты». Банк может задействовать уникальный ресурс — сеть офлайновых касс в отделениях «Почты России», покрывающую всю территорию страны, добавил главный редактор InterMedia Евгений Сафронов: «Также весьма значима сила традиционного бренда, которая при надлежащем менеджменте умножит привлекательность сервиса».
Гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер отмечает, что, по оценке компании, в 2022 году рынок билетов сократился на 15–20 млрд руб. в первую очередь из-за спада в концертном сегменте, но в течение двух-трех лет показатели будут восстанавливаться «за счет развития уникального российского контента». Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили отметил, что организаторы начали вкладываться в российские проекты, которые заместили зарубежных артистов и фестивали: «По текущей динамике мы прогнозируем рост к показателям 2022 года». В такой ситуации, добавляет Михаил Минин, выход нового игрока означает развитие, приток новых инвестиций.