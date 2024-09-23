Wink подыграет «Ростелекому»

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) расширяет экосистему медийных активов: подконтрольный ему онлайн-кинотеатр Wink запустил бета-версию нового сервиса «Wink Музыка». Само приложение работает на базе другого музыкального стриминга — «Звук», каталог которого насчитывает более 70 млн композиций. Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке оценивают инвестиции в запуск сервиса до 50 млн руб., однако сомневаются, что новый сервис займет заметную долю на рынке: он давно поделен между компаниями, а приложение создано скорее для удержания пользователей в экосистеме «Ростелекома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) запустил новый музыкальный сервис «Wink Музыка», обнаружил “Ъ”. Сейчас одноименное приложение уже доступно для загрузки на мобильные устройства в AppStore и Google Play. Юридическим лицом сервиса указано ООО «Рестрим Медиа», оператором — ПАО «Ростелеком», следует из пользовательского соглашения приложения. Пока подписка на «Wink Музыку» предоставляется для абонентов оператора T2 за 149 руб. в месяц (пробный бесплатный период — 30 дней), а также входит в пакет «Wink Все в одном».

Контент-провайдером нового сервиса является ООО «Звук» (принадлежит с 2022 года АО «Новые возможности», работает в контуре экосистемы «Сбера»), следует из пользовательского соглашения. По аналогичной схеме работает «МТС Музыка», запущенная в 2016 году на базе сервиса «Яндекс Музыка». Каталог «Звука» содержит более 70 млн композиций, уточняется на официальном сайте сервиса.

При этом в отличие от «Звука» в сервисе Wink отсутствуют новые альбомы зарубежных исполнителей, убедился “Ъ”.

Последние были изъяты зарубежными мейджорами из библиотек российских сервисов после начала военных действий на Украине (см. “Ъ” от 4 октября 2022 года). Параллельно крупнейший в РФ дистрибутор цифрового контента Zvonko Digital 16 сентября объявил в соцсетях о начале сотрудничества с «Wink Музыкой».

В Wink уточнили, что пока новый сервис находится в бета-тестировании. Музыкальный стриминг — логичное направление для онлайн-кинотеатра, считает гендиректор стриминга Антон Володькин: «Саундтрек к кино и сериалам оказывает влияние на интерес к тем или иным музыкальным трекам, что показывает история сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация" и т. д.». Топ-менеджер уточнил, что компания готовит к запуску еще несколько музыкальных проектов. В перспективе, по его словам, в сервисе появятся эксклюзивные музыкальные произведения. В компании не раскрывают инвестиции в запуск сервиса, а также планы по доле рынка.

По оценке агентства TelecomDaily, объем рынка музыкальных сервисов по итогам прошлого года составил 25 млрд руб., увеличившись на 8,6% год к году.

«Яндекс» занял 59% рынка, МТС — 19%, «Сбер» — 19%, на прочие компании пришлось около 4%. Общие доходы подписных музыкальных стримингов в прошлом году составили 24–26 млрд руб., оценивала руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович. По ее прогнозам, по итогам года рынок вырастет еще на 15%. В TelecomDaily считают, что объем рынка составит 29,2 млрд руб. к концу года, а к 2028 году — 38,3 млрд руб. при росте на 8,6% ежегодно. В «VK Музыке» отказались от комментариев.

По данным собеседников “Ъ” на медиарынке, полноценный коммерческий запуск «Wink Музыки» состоится ближе к середине — концу осени. Само появление сервиса в контуре медиаактивов «Ростелекома» они называют логичным: «Музыкальный стриминг должен быть в любой экосистемной подписке». Размер инвестиций в запуск топ-менеджер одного из музыкальных сервисов оценивает на уровне 20–50 млн руб. При этом собеседники “Ъ” на музыкальном рынке сомневаются, что «Wink Музыка» к 2025 году может занять заметную долю на рынке. На это влияют высокая конкуренция между участниками отрасли, большие инвестиции в маркетинг, а также время, необходимое для развития технических функций в сервисе для привлечения и удержания пользователей, объясняют они.

Юлия Юрасова