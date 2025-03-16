Весь мир — театр, а люди в нем по паспорту

В субботу, 15 марта, в Москве вступили в силу новые правила посещения государственных театров и концертных площадок. Согласно постановлению столичного правительства, вход в учреждения, подведомственные департаменту культуры, возможен только по именным билетам — и по предъявлении документов, удостоверяющих личность. Корреспондент «Ъ» Полина Мотызлевская проверила, готовы ли московские театры и их зрители к паспортному контролю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменения в правилах покупки билетов власти Москвы анонсировали еще в конце 2024 года, объясняя их борьбой со спекулянтами-перекупщиками. И еще с 1 декабря в кассах и на сайтах можно было купить только именные билеты на концерты и спектакли. Но их проверка началась только 15 марта.

В субботу за час до начала спектакля «Вирион» в Театре кошек Куклачева в фойе выстроилась группа сотрудников, ожидающих наплыва зрителей. Они переживали.

«Сегодня первый день, поэтому сами немножечко теряемся»,— сказала сотрудница театра по имени Светлана, проверяя билеты и документы у пожилого мужчины и мальчика лет шести.

Мужчина с улыбкой протянул ей свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка, после чего они прошли к зрительному залу. Это были первые зрители, посетившие театр кошек по новой процедуре.

В это же время молодой мужчина пытался купить в кассе билет на спектакль. Сначала он долго искал в телефоне фотографию своего паспорта, потом мучительно скачивал присланные кем-то сканы свидетельства о рождении дочери. «Что за фигня такая? Файлы не грузятся!» — кричал он через стекло кассы. Сотрудница театра успокаивала его. «Все! Пошло наконец-то!» — радостно воскликнул мужчина и начал диктовать ей необходимые данные.

— А зачем у вас билеты стали такие? Чтобы не было перекупщиков?

— Да.

— И че, надо будет брать с собой на представление все эти документы? — недоверчиво переспросил мужчина и услышал тот же ответ.

Ближе к началу «Вириона» фойе театра заполнилось родителями с маленькими детьми.

Кто-то приходил подготовленным — с распечатанным билетом, паспортом м свидетельством о рождении; кто-то показывал сотрудникам QR-код билета на телефоне и фотографии документов. Нашлись и те, кому пришлось переоформлять билеты.

«Например, бабушка делает ошибку: оформляет оба билета на себя. А надо оформлять на себя и на ребенка. И наши провайдеры, через которых мы билеты продаем, внесли в программу такую функцию, с помощью которой мы быстро можем билет переоформить с данными ребенка»,— пояснила сотрудница театра.

Первая волна посетителей прошла. В фойе повисла тишина. «Внушай себе: я люблю людей, я улыбаюсь этому миру!» — советовали друг другу сотрудницы. Они с трепетом ожидали второй, более масштабной волны зрителей, которая по их опыту должна была хлынуть в двери за 15–20 минут до начала спектакля.

Шутки сотрудниц прервала девушка в шубе и крупных золотистых серьгах. Она подошла к проверяющим и протянула билет, но он оказался не именным.

— С сегодняшнего дня такие правила…— начала объяснять сотрудница.

— Ну мы же не сегодня покупали! Мы купили давно! — негодовала посетительница.

— Мы оповещали на сайте, это было в новостях и везде…

— В каких еще новостях?!

Билет девушке переоформили за несколько минут. К тому моменту фойе вновь заполнилось зрителями. В зале слышались приветливые обращения сотрудниц: «Как чудесно, что вы все заранее подготовили! Проходите!», «Мы сейчас вам все переоформим, не переживайте!».

Можно сказать, что проверка документов сблизила театр с его зрителями. Одна из сотрудниц, проверяя свидетельства о рождении детей, называла их по имени и отчеству, а затем добавляла фразу «Приятно с вами познакомиться!».

Дети улыбались и вприпрыжку шли в сторону сцены.

Вдруг мимо охранников и проверяющих пробежала девочка лет семи в розовом болоньевом костюме — без билета. Родители еле успели ухватить ее за капюшон. «Плевала она на ваши новые правила!» — со смехом сказала женщина, удерживая резвую дочь. Сотрудницы рассмеялись в ответ.

В Театре на Малой Бронной за десять минут до начала постановки скопилась настоящая толпа зрителей. «Пожалуйста, готовьте документы заранее!» — выкрикивали сотрудницы на входе. Но очередь дошла до улицы; посетители одновременно ждали прохода в фойе и курили. Одна девушка догадалась зайти в фойе через книжный магазин «Порядок слов», расположенный в здании театра, но имеющий отдельный вход. За ней последовали остальные ожидающие, и в очереди на улице остались только курящие.

В Театре имени Владимира Маяковского руководство отнеслось к нововведениям серьезно — открыло дополнительный вход со стороны касс, увеличило число сотрудников, направляющих зрителей в здании театра, усилило охрану и провело инструктажи с персоналом.

На улице зрителей встречали девушки в бордовых жилетках. Они направляли людей в разные входы в зависимости от загруженности проверяющих. «Сегодня перед нами задача такая, чтобы зритель посещал театр как раньше, чтобы его пребывание здесь было безопасным и комфортным»,— пояснила директор театра Екатерина Лапшина.

За час до начала спектакля сотрудники театра повесили у входа колонку. С интервалом в несколько минут из нее раздавался мужской голос: «Уважаемые зрители, в соответствии с постановлением правительства Москвы просим вас заранее подготовить билеты и документы для входа в театр. Спасибо!» Пожилой мужчина прогуливался у дверей — и не выдержал такой заботы. «Че, он теперь все время будет здесь квакать?» — пробурчал недовольный театрал, в пятый раз прослушав объявление.

Тем не менее объявление сработало. Женщины в вечерних платьях открывали у дверей сумочки и доставали паспорта с заранее вложенными билетами. Мужчины в костюмах на ходу доставали документы из карманов пальто. Дети аккуратно несли в руках свидетельства о рождении в файликах. За 20 минут до начала спектакля в фойе театра можно было познать десятки различных видов парфюма. Люди стояли в двух очередях на вход в зал, а посередине располагался стол, на котором переоформляли билеты. Для этого посетителям приходилось под диктовку писать заявления.

— Это долго! Это очень долго! — восклицала зрительница, пока ее дочь заполняла необходимые бумаги.

— Мы стараемся быть максимально лояльными! Мы делаем все для того, чтобы вы прошли! — раздраженно отвечала сотрудница театра.

До первого звонка оставалось еще пять минут.