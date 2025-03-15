Главы Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана условились прибыть в Москву 9 Мая

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны также провели совместный телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи главы государств договорились встретиться в российской столице для празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

«Условлено встретиться 9 Мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»,— говорится в заявлении пресс-службы. Президенты также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственных отношений.

В конце февраля директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян сказал, что Россия ожидает присутствия 9 Мая в Москве всех участников Организации договора о коллективной безопасности. Президент Сербии Александр Вучич также заявлял, что намерен посетить мероприятие вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В параде Победы будут участвовать сербские служащие.