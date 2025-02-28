Сербия направит почетный караул на парад Победы

Белград направит почетный караул на парад Победы 9 мая в Москве, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник. В ноябре 2024 года президент Сербии Александр Вучич заявлял о своем желании посетить мероприятие вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От вооруженных сил у нас есть почетный караул»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что участие в параде Победы сербских военных уже подтверждено.

Ранее сегодня, 28 февраля, директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян рассказал, что Россия рассчитывает на участие в параде Победы лидеров всех стран—участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, с конца прошлого года о планах посетить торжество сообщали президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин будет рад приезду и американского коллеги Дональда Трампа.