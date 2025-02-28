Россия рассчитывает на участие лидеров всех стран ОДКБ в параде Победы 9 мая

Россия ожидает присутствия лидеров всех стран—участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умару Сиссоку Эмбало Владимир Путин и Эмомали Рахмон на параде Победы в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умару Сиссоку Эмбало Владимир Путин и Эмомали Рахмон на параде Победы в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы солидарны в недопустимости искажения первопричин самого кровопролитного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали десятки миллионов наших граждан, принижения ключевой роли народов Советского Союза в избавлении мира от порабощения нацизмом»,— сказал господин Агасандян в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

По его словам, именно странам—участницам объединения предстоит «обеспечить достойное международное сопровождение юбилея Победы на площадке ООН в память о всех жертвах войны». Дипломат напомнил и о принятой в декабре 2024 года Генеральной ассамблеей ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

С конца прошлого года о планах посетить парад Победы в Москве сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия пригласит на парад «очень много глав государств», уточнив, что Владимир Путин будет рад приезду и главы Белого дома Дональда Трампа.