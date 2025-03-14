Америка дует на воду

Администрация Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить «надежные военные варианты» для обеспечения беспрепятственного доступа Штатов к Панамскому каналу. Такое требование содержится в документе, который Белый дом обозначил в качестве временного руководства по национальной безопасности. Одновременно с этим в конце недели американский лидер вновь заявил о стремлении получить контроль над Гренландией, не исключив аннексии этого датского острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морская полиция патрулирует Панамский канал

Фото: Arnulfo Franco / AP Морская полиция патрулирует Панамский канал

Фото: Arnulfo Franco / AP

Призыв к Пентагону рассмотреть военные варианты защиты доступа к Панамскому каналу появился в меморандуме, который администрация Дональда Трампа назвала временным руководством по национальной безопасности. Этот документ оказался 13 марта в распоряжении ряда СМИ, включая Reuters и CNN.

Меморандум под названием «Временные стратегические указания по национальной обороне» знаменует собой кардинальный сдвиг в приоритетах Пентагона со времени принятия в 2022 года предыдущей администрацией Стратегии национальной обороны.

В нем, в частности, отмечается, что главным приоритетом вооруженных сил США является защита собственной страны, а потому Пентагону предписывается «закрывать границы, отражать формы вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду и торговлю людьми и другие виды преступной деятельности, а также депортировать нелегальных иммигрантов в координации с Министерством внутренней безопасности».

После вступления в должность Дональд Трамп не раз подчеркивал свой настрой не только перенаправить внимание военных на пограничные операции, но и укреплять присутствие Штатов в Западном полушарии, а также сконцентрироваться на противодействии Китаю. Стремление вернуть контроль над Панамским каналом служит обеим этим целям.

Вступая 20 января в права нового хозяина Белого дома, Трамп обвинил Панаму, получившую контроль над каналом в конце 1999 года по двустороннему договору с США, в нарушении данных тогда обещаний. И заявил о необходимости вернуть контроль над стратегически важной артерией, соединяющей Атлантический и Тихий океаны. Обоснованием этому уже по традиции стала «китайская угроза» — по словам Трампа, КНР контролирует Панамский канал и может использовать этот водный путь для подрыва американских интересов. «Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме»,— отмечал глава Белого дома.

Еще в январе президент США говорил, что не может «брать на себя обязательство» воздержаться от применения армии ради получения контроля над каналом, хотя тогда советники Трампа уверяли, что упор все-таки будет сделан на обещаниях панамским властям обширных американских инвестиций и других экономических бонусов в обмен на передачу канала под контроль Вашингтона.

При этом давление со стороны США явно возымело эффект. В феврале вслед за визитом в Панаму госсекретаря США Марко Рубио панамский президент Хосе Рауль Мулино сообщил об отказе продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и путь». Кроме того, реагируя на жалобы Трампа, что «с американских кораблей берут слишком много», панамские власти решили вообще отменить плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США. А 4 марта гонконгская компания CK Hutchison сообщила о продаже американским инвесторам 90-процентной доли в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала.

Таким образом Штаты, по сути, уже проложили путь к тому, чтобы поставить Панамский канал под свой контроль. Но, как следует из логики нынешней директивы, Дональд Трамп посчитал, что подстраховаться военными мерами будет не лишним.

Схожий подход нынешний американский президент готов, судя по всему, применить и в отношении Гренландии, не первый год служащей объектом территориальных притязаний Трампа. В четверг, во время переговоров в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте, глава Белого дома снова подчеркнул стратегическую важность этого арктического острова, являющегося автономией в составе Дании. «Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности, не просто безопасности — международной, у нас много наших любимых игроков, курсирующих вдоль побережья, и мы должны быть осторожны»,— сказал Трамп Рютте. А чуть позднее, отвечая на вопрос журналиста о планах возможной аннексии Гренландии, американский лидер без раздумий ответил: «Ну, я думаю, что это произойдет».

Наталия Портякова