Трамп счел присоединение Гренландии к США необходимым для мировой безопасности

Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что Гренландия присоединится к США. Это необходимо для международной безопасности, добавил американский президент. Сейчас Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Дании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я считаю, что это произойдет»,— сказал господин Трамп в Овальном кабинете перед началом общения с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя вероятность присоединения Гренландии к США. Господин Рютте в ответ заявил, что не собирается «втягивать» Североатлантический альянс в решение этого вопроса. Трансляция совместной пресс-конференции велась на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

12 марта в Гренландии прошли парламентские выборы. По итогам, набрав 29,9% голосов, победила оппозиционная партия «Демократы». Теперь новый состав депутатов ответственен за план отделения острова от Дании. Дональд Трамп также неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. 5 февраля он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом.

Подробности — в материале «Ъ» «Гренландия будет неспешно идти к независимости».