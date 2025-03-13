Трамп счел присоединение Гренландии к США необходимым для мировой безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что Гренландия присоединится к США. Это необходимо для международной безопасности, добавил американский президент. Сейчас Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Дании.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Я считаю, что это произойдет»,— сказал господин Трамп в Овальном кабинете перед началом общения с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя вероятность присоединения Гренландии к США. Господин Рютте в ответ заявил, что не собирается «втягивать» Североатлантический альянс в решение этого вопроса. Трансляция совместной пресс-конференции велась на YouTube-канале LiveNOW from FOX.
12 марта в Гренландии прошли парламентские выборы. По итогам, набрав 29,9% голосов, победила оппозиционная партия «Демократы». Теперь новый состав депутатов ответственен за план отделения острова от Дании. Дональд Трамп также неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. 5 февраля он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом.
Подробности — в материале «Ъ» «Гренландия будет неспешно идти к независимости».