Марко Рубио примерил Панаму

Госсекретарь США Марко Рубио совершает свое первое зарубежное турне, включающее пять стран Латинской Америки — Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. Внешнеполитический дебют Рубио призван укрепить позиции США в зоне их стратегических интересов и продемонстрировать новый наступательный стиль американской дипломатии. Первым успехом нового главы Госдепа стало заверение властей Панамы, что их страна выйдет из китайского мегапроекта «Пояс и путь». Таким образом, давление новой администрации США, ранее заявившей о претензиях на Панамский канал, позволило ей нанести имиджевый удар по глобальным амбициям Пекина и создать прецедент перетягивания стран «мирового большинства» на сторону Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио сумел убедить президента Панамы Хосе Рауля Мулино выйти из китайского проекта «Пояс и путь»

Фото: @SecRubio Госсекретарь США Марко Рубио сумел убедить президента Панамы Хосе Рауля Мулино выйти из китайского проекта «Пояс и путь»

Фото: @SecRubio

Начавшееся в минувшую субботу турне Марко Рубио по Латинской Америке продлится до четверга и станет его дебютом в роли главы Госдепа, проводящего дипломатическую разведку боем в традиционной зоне влияния США.

Главными целями поездки госсекретаря названы развитие сотрудничества со странами региона в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также противодействие Китаю.

Как следует из официального заявления Госдепа, Марко Рубио отправился в Латинскую Америку «продвигать принцип внешней политики администрации Трампа "Америка прежде всего" посредством укрепления национальной безопасности США, защиты американских границ и усиления экономического процветания».

Сам же новый глава Госдепа США, сын эмигрантов с Кубы, в своей статье для газеты The Washington Post назвал выбор региона для своей первой зарубежной поездки неслучайным, отметив, что внешняя политика США длительное время была неоправданно сосредоточена на других регионах мира.

В результате, как считает Марко Рубио, в Латинской Америке для Вашингтона накопилось много проблем, требующих неотложного решения, чтобы восстановить пошатнувшееся американское лидерство.

Огромный интерес к миссии Марко Рубио вызвало то обстоятельство, что первым пунктом его поездки была выбрана Панама — страна, к которой приковано внимание всего мира, после того как вернувшийся в Белый дом президент Трамп объявил о своем намерении вернуть США контроль над Панамским каналом.

Пентагон начал сооружение Панамского канала в 1904 году, в 1920 году он был введен в строй, однако в 1977 году президент-демократ Джимми Картер подписал договор о передаче управления каналом панамским властям с 2000 года, что в итоге привело к утрате контроля над ним США. Соглашение по Панамскому каналу предусматривало его нейтральный статус и доступность этого важнейшего транспортного маршрута в интересах мировой торговли.

По состоянию на сегодняшний день США пользуются Панамским каналом больше, чем любая другая страна мира, однако при этом президента Трампа категорически не устраивают высокие тарифы за прохождение судов по этой транспортной артерии, установленные панамскими властями, а также активное присутствие в инфраструктуре канала китайских компаний.

В то время как президент Трамп подвесил над властями Панамы угрозу потери ими контроля над стратегической транспортной артерией, спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне назвал целью визита в эту страну госсекретаря Рубио противодействие китайскому влиянию.

«Мы видим растущее ползучее присутствие китайских компаний во всей зоне Панамского канала — от портов и логистики до телекоммуникационной и иной инфраструктуры. Это очень тревожно не только для национальной безопасности США, но и для национальной безопасности Панамы и всего Западного полушария»,— заявил Маурисио Клавер-Кароне.

«Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе. И, разумеется, если XXI век будет веком Америки, золотым веком Северной и Южной Америки, то этот стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре»,— добавил он.

Переговоры Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, судя по заявлению Госдепа, прошли на повышенных тонах. «Рубио проинформировал президента Мулино, что президент Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее влияние и контроль Компартии Китая над районом Панамского канала нарушают Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. Госсекретарь Рубио ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем и что в отсутствие немедленных изменений США придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором»,— сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее заявивший о том, что суверенитет над Панамским каналом и независимость его страны не могут быть предметом переговоров, президент Панамы Хосе Рауль Мулино в итоге все же сделал асимметричный ход, подыграв новой администрации США в ее антикитайском походе.

По итогам переговоров с госсекретарем Рубио президент Мулино сообщил, что его правительство отказывается от участия в китайском глобальном экономическом проекте «Пояс и путь».

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Пояс и путь". Это так. Мы изучим возможность завершения нашего участия в проекте раньше срока»,— заявил Хосе Рауль Мулино.

Инициатива «Пояс и путь», которая была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, нацелена на соединение стран и регионов мира с помощью цифровой и физической инфраструктуры, включая дороги, порты и телекоммуникационные сети, предоставление участвующим в проекте странам экономических возможностей с помощью многомиллиардных китайских инвестиций.

В состоявшемся в 2023 году в Пекине третьем форуме «Пояс и путь» приняли участие представители более чем 140 стран и 30 международных организаций, а его главным гостем стал российский президент Владимир Путин. При этом китайские организаторы неизменно заявляли о том, что круг участников проекта с каждым годом растет, что уже позволило в рамках этого проекта привлечь почти $1 трлн инвестиций и создать более 3 тыс. объектов сотрудничества.

Если изначально большинство объектов в рамках этого проекта было сосредоточено на маршруте Великого шелкового пути, на протяжении столетий служившего торговым путем между Азией и Европой, то в дальнейшем китайская сторона стала предпринимать попытки расширить его традиционные границы, благодаря чему проект распространился и на страны Латинской Америки, включая Панаму.

На этом фоне внезапное решение властей Панамы выйти из китайского мегапроекта под давлением США позволило администрации Трампа уже вскоре после прихода в Белый дом нанести чувствительный имиджевый удар по глобальным амбициям Пекина и создать прецедент перетягивания стран «мирового большинства» на сторону Вашингтона.

Сергей Строкань