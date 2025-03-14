Нюансы имеют значение

Владимир Путин поддержал временное перемирие, но с некоторыми оговорками. В частности, России нужны гарантии, что Киев не воспользуется перемирием для продолжения мобилизации, подготовки военнослужащих и получения вооружения, заявил президент. Кроме того, непонятно, что делать с украинскими военнослужащими в Курской области. «Исходя из ситуации на земле, Москва будет договариваться о шагах в прекращении конфликта»,— добавил Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, пока это не выглядит как требования, а, скорее, похоже на приглашение к диалогу, считает военный эксперт Валерий Ширяев: «Это никакое не перечисление, просто Владимир Путин назвал отдельные обстоятельства, которые его интересуют. Как можно соглашаться на перемирие, если не урегулированы такие-то вопросы? Там нет требований по включению в документ определенных пунктов. Американские советники, готовящие предложение Трампу, должны были сами понимать, что прекращение огня — это процедура. Ее надо прописать, без этого не будет ничего. Пока что это все просто предложение: "Вы не против прекратить стрелять?" "Мы не против, но надо решить много вопросов". Вот сейчас будут решать все эти моменты.

На самом деле, это будут вязкие и довольно долгие переговоры».

По словам президента, Москве нужно понимание, как будет контролироваться выполнение возможного режима прекращения огня, этот механизм должен быть четко регламентирован. Однако Владимир Путин выразил сомнение, что это возможно на линии соприкосновения протяженностью почти 2 тыс. км. Госсекретарь США Марко Рубио ранее указывал, что отслеживание соблюдения перемирия может быть «легко реализовано». Фиксировать боевые действия позволят, например, коммерческие спутники и «множество наблюдателей на местах». При этом, если Россия согласится на прекращение огня, важно определить, кто будет проводить мониторинг, «кому Москва и Киев будут доверять», добавил дипломат. Вопрос, впрочем, не только в доверии, подчеркнул ветеран миротворческой операции Организации Объединенных Наций в Югославии Виктор Тарусин:

«Перемирие на 30 суток в оперативном варианте невозможно. Речь может идти о месяцах или годах, пока будет обеспечен реальный контроль за ситуацией вдоль линии боевого соприкосновения. Опираясь на опыт Югославии, за четыре года объявлялось 38 прекращений огня, и ни одно не привело к окончательному решению конфликта.

Миротворцы — это длинная история. И я думаю, что представители ООН не в состоянии обеспечить подобный мониторинг.

Других наблюдателей не может быть — это миротворцы либо ООН, либо ОБСЕ. В первом случае это военные, офицеры, люди, привыкшие к лишениям, нахождению в полевых условиях, и это, наверное, максимально адекватные наблюдатели. Если говорить о силах ОБСЕ, то это больше к дипломатам. Это, скажем, "белые" миротворцы, товарищи, которые не могут себе представить проживание в отелях категории ниже четырех "звезд". Поэтому реально говорить о миротворцах ООН. Но чтобы их разместить на Украине, нужно поменять устав Организации Объединенных Наций».

Еще один риторический вопрос президент задал в контексте ситуации на линии соприкосновения. Российские войска наступают почти везде, и неясно на каком этапе они должны остановиться в случае перемирия. Итоги встречи в Джидде, по словам Путина, внешне выглядели так, будто Киев согласился на краткое перемирие под давлением США, и оно на самом деле полностью в интересах Украины. Перед пресс-конференцией 13 марта российское Минобороны сообщили об освобождении Суджи. Российский президент, комментируя это, сказал, что ему пообещали взять город накануне, «что и произошло». Незадолго до этого командование группировкой войск «Север» доложило, что операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию.

При этом открытыми остаются и другие вопросы, которые российский лидер не затронул, указал научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк: «Проблем действительно очень много. Даже с чисто технической точки зрения обеспечить выполнение этого соглашения о прекращении огня было бы крайне сложно. Необходимо договориться о нейтральной зоне, наблюдателях, мерах контроля и о том, как будет осуществляться этот мониторинг, происходить контакты между противоборствующими сторонами, включая и обмен военнопленными, и передачу гражданских лиц, и многое-многое другое. И не надо забывать, что протяженность линии прекращения огня около 2 тыс. км.

Видимо, самым сложным будет вопрос именно о начале мирных переговоров, не о перемирии, а о мире. И вот здесь уже мы видим многочисленные подводные камни. Недавно господин Зеленский заявил, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки. Могут быть и другие серьезные нюансы вроде гарантий нейтралитета Украины. Вторжение в Курскую область — это было чисто политическое решение, стремление получить козыри для торга с Россией на возможных переговорах. Сейчас они выбиты из рук. С одной стороны, это, конечно, облегчает общую политическую ситуацию для начала диалога. С другой, такие технические проблемы никуда не делись».

По оценкам собеседников “Ъ FM”, озвученные Владимиром Путиным тезисы оказались не такими жесткими. Хотя последние несколько дней иностранные СМИ допускали, что Москва выставит заведомо невыполнимые требования. Вместе с тем решение этих вопросов может и не потребовать от сторон серьезных усилий, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Разные средства и методы могут использоваться комплексно. Но российско-украинский конфликт настолько масштабен, что используемые вооружения очень заметны и смертоносны: их применение на тех или иных участках будет очевидным. То есть тут не нужны какие-то специальные изощренные методики, чтобы понять, что режим перемирия нарушается.

Другое дело — вопрос о верификации того, кто за это несет ответственность. Действительно данные объективного мониторинга могут быть полезны. Но опыт показывает, что когда речь идет о сторонах, между которыми нет доверия, этой информацией могут манипулировать в политических целях. Каждый сможет использовать их в свою пользу. Вместе с тем США могут принуждать Украину к соблюдению тех условий, которые достигнуты с Москвой, и не позволять выходить за пределы намеченных красных линий. У Вашингтона есть для этого инструменты. Это и военная, и финансовая помощь, и политическая поддержка Киева: если вы не выполняете наши требования, мы перекрываем кислород».

Владимир Путин также вновь напомнил позицию Москвы — перемирие возможно только с перспективой долгосрочного мира и устранением «первопричины кризиса». В свою очередь, ранее американский президент Дональд Трамп пообещал ввести «разрушительные санкции», если Россия не пойдет на прекращение огня.

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Екатерина Вихарева