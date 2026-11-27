Играть командам в столице придется по легкому морозцу. В выходные синоптики обещают до -5 градусов, к счастью, без осадков. Условия для футболистов и болельщиков привычные. Так что поход на футбол смело можно планировать как в субботу, так и в воскресенье на игру «Локомотив»—«Динамо Махачкала». Хотя гораздо больше внимания будет к другому «Динамо», московскому. Все-таки «бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице и в этот раз встречаются в Самаре с клубом «Крылья Советов». Понятно, что москвичи безоговорочные фавориты. Главного тренера столичной команды немца Сандро Шварца журналисты уже сейчас спрашивают о чемпионстве. Наставник пока отшучивается, хотя после этого переходит на русский, пока цензурный.