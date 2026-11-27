«Переходит на русский, пока цензурный»
Владимир Осипов — о главных интригах 16-го тура РПЛ
28 и 29 ноября будут сыграны матчи 16-го тура чемпионата России по футболу. Центральная встреча состоится в 28 ноября в Москве. ЦСКА на домашней арене сыграет с действующим чемпионом, «Зенитом». Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
0:00
0:00
Самый богатый клуб страны на исходе 2026 года производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, команда Сергея Семака в лидерах, с другой — проиграла в первом круге четыре раза, чего не было аж с 2009-го. Но в противостоянии с ЦСКА букмекеры видят «Зенит» фаворитом, и с таким раскладом согласен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:
«"Зенит" сможет показать свою силу, мотивация хорошая после последней игры проигранной и то, что нужно в лидеры опять возвращаться. Понятное дело, что у ЦСКА тоже будут шансы, но это если они покажут свой лучший футбол. Шансов больше у "Зенита"».
Встреча точно получится напряженной, а вот что касается результативности, то с этим могут быть проблемы, уверен комментатор Александр Аксенов:
«Здесь я думаю, что как раз армейцы в первую очередь будут рассчитывать на оборону и ждать контратаки, поэтому вполне возможно на протяжении там определенного времени мы не увидим голов. Но я этот матч комментирую вместе с Георгием Черданцевым, поэтому мне бы, конечно, хотелось бы, чтоб в таких погодных условиях побольше голов было бы».
Играть командам в столице придется по легкому морозцу. В выходные синоптики обещают до -5 градусов, к счастью, без осадков. Условия для футболистов и болельщиков привычные. Так что поход на футбол смело можно планировать как в субботу, так и в воскресенье на игру «Локомотив»—«Динамо Махачкала». Хотя гораздо больше внимания будет к другому «Динамо», московскому. Все-таки «бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице и в этот раз встречаются в Самаре с клубом «Крылья Советов». Понятно, что москвичи безоговорочные фавориты. Главного тренера столичной команды немца Сандро Шварца журналисты уже сейчас спрашивают о чемпионстве. Наставник пока отшучивается, хотя после этого переходит на русский, пока цензурный.
Еще одно противостояние, которое не останется без внимания поклонников футбола в выходные, это южное дерби «Ростов»—«Краснодар». Ростовчане с новым тренером Дмитрием Кириченко еще ни разу в РПЛ не проигрывали и даже у «Зенита» очки смогли отобрать. Так что тут возможны варианты, считает футбольный эксперт Эдуард Мор:
«Как раз вот игра против "Краснодара" нам, я думаю, амбиции покажет. Там от ЦСКА, от пятого места четыре очка отрыв»
16-й тур завершится 30 ноября в Воронеже игрой «Факел»—«Спартак». Общедоступный телеканал «Матч ТВ» планирует показать в прямом эфире две встречи. 28 ноября матч ЦСКА—«Зенит» начнется в 16:30, а в 29 ноября — «Крылья Советов»—«Динамо». Здесь стартовый свисток прозвучит чуть позже, в 17:30.