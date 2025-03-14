«На сегодня согласия нет»

Владимир Путин в целом поддержал предложение США о 30-дневном перемирии. Однако президент России выдвинул ряд условий. Американский лидер Дональд Трамп, со своей стороны, выразил надежду, что Москва в итоге согласится прекратить огонь. В свою очередь, в Киеве выступили против заморозки конфликта и повторения минских соглашений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что компромисс будет достигнут в ходе телефонного разговора президентов России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сенсации не произошло. По сути, все участники действа сказали то, что от них ждали, и попытались избежать резких оценок, дабы не сорвать очень хрупкий мирный процесс. Практически никто из наблюдателей не сомневался, что Владимир Путин в целом согласится прекратить огонь, но выдвинет множество условий, которые на сегодняшний день во многом неприемлемы для Украины, но которые тем не менее можно обсуждать. При этом чисто теоретически логично предположить, что это самое обсуждение может тянуться бесконечно долго, а за это время у Российской Федерации появляется реальная возможность существенно продвинуться на поле боя. В итоге может так статься, что обсуждать будет уже и нечего.

В результате прорисовывается следующая формула — переговоры без прекращения огня. Это то, о чем Москва говорит постоянно: мы хоть сейчас готовы к разговору, но с учетом тех реалий, что сложились на земле.

Тогда как Америка, между прочим, так же, как и Китай, и многие другие большие страны, настаивают на обратном. Сначала прекращаем стрелять, затем начинаем предметный разговор. Вопрос этот принципиальный. Скорее всего, именно поэтому Дональд Трамп в целом положительно оценил реакцию коллеги, но тем не менее прямо указал, что Путин сказал не все. В Белом доме хотели бы, чтобы Москва согласилась прекратить огонь. То есть президент Соединенных Штатов настаивает именно на своей формуле. Одновременно он дал понять, что существуют различные варианты дальнейшего урегулирования, которые, видимо, уже обсуждались, и Украина, судя по всему, готова к уступкам. Диалог на сей счет вполне можно продолжить, но после прекращения огня. Американский лидер выразил надежду, что Россия поступит правильно. Ну а если нет, тогда он будет разочарован. Чем это чревато, уже неоднократно озвучивалось ранее — усилением санкций.

Также следует обратить внимание на то, что Кремль вновь сделал акцент на взаимовыгодном сотрудничестве как с Америкой, так и с Европой, как бы вынося Украину за скобки. Вывод очевиден — до согласия еще очень далеко, шампанское открывать явно рано. Многое, если не все, решит телефонный разговор президентов США и РФ. Не будем строить прогнозы на этот счет. Однако особо надеяться на прорыв все-таки не стоит, ибо факты говорят сами за себя. На сегодня согласия нет, возможно, оно появится, но это будет завтра. Между тем в Киеве заявили, что против заморозки конфликта так же, как и «Минска-3», и Европа будет вовлечена в мирный процесс. Так что ждем дальнейшего развития событий.

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Дмитрий Дризе