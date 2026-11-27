Этот статус, объяснил заместитель председателя правительства, позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также выслушать предложения по сотрудничеству от российских регионов. По его словам, потенциал двустороннего сотрудничества странам еще предстоит реализовать в полной мере.