Страной — гостем юбилейного ПМЭФ станет Турция
Турция получит статус страны — гостя на 30-м Петербургском международном экономическом форуме 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме, передает ТАСС.
Этот статус, объяснил заместитель председателя правительства, позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также выслушать предложения по сотрудничеству от российских регионов. По его словам, потенциал двустороннего сотрудничества странам еще предстоит реализовать в полной мере.
Юбилейный форум пройдет с 16 по 19 июня. Темой ПМЭФ этого года стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страной — гостем была Саудовская Аравия. Мероприятие посетили делегации из более чем 100 стран. Участники форума подписали свыше 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,6 трлн руб.