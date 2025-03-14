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Коммерсантъ FM
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«Решительное "да, но" от Москвы»

Что пишут иностранные СМИ о заявлениях Владимира Путина

Американские и европейские СМИ комментируют вчерашние заявления Владимира Путина. И сходятся по мнении, что это не то, что хотели услышать в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Не торопясь с прекращением огня, Путин требует от Украины многочисленных уступок

Это были первые комментарии господина Путина по поводу предложения о прекращении огня, которое родилось в результате переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии на этой неделе. И судя по ним, российский лидер рассматривает это предложение лишь как часть более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой и стремится показать, что поддерживает усилия господина Трампа по прекращению войны.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Владимир Путин выдвигает жесткие условия для прекращения огня на Украине

Президент США ждет ответа России

Путин не хотел, чтобы его обвиняли в том, что он стоит на пути сделки Трампа, но не чувствовал давления, вынуждающего его отступить от своих максималистских требований.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Решительное «да, но» от Москвы

Трамп сказал: «Первый этап — прекращение огня», а слова Путина он описал как «очень многообещающие». Однако, как это часто бывает с Трампом, это была лишь его своеобразная интерпретация. По факту Путин практически отверг американо-украинское предложение о безоговорочном прекращении огня, хотя и в явно дружественной манере — решительным «да, но».

The Washington Post (Вашингтон, США)

Путин ставит под сомнение предложение США о прекращении огня и выдвигает жесткие условия

Как Москва ответила на предложения Вашингтона и Киева о перемирии

Комментарии российского лидера свидетельствуют о том, что впереди будут сложные переговоры, которые могут подорвать надежды президента Дональда Трампа на быстрое достижение мирного соглашения... Эти высказывания отражают его уверенность в позиции России в войне и его убеждение в том, что западная военная поддержка Киева, скорее всего, сократится при администрации Трампа, которая недавно временно прекратила военную помощь и обмен разведданными.

Le Figaro (Париж, Франция)

Прекращение огня на Украине: условное соглашение Владимира Путина с Дональдом Трампом

Владимиру Путину было сложно напрямую отказаться от американского предложения, рискуя создать впечатление, что он поддерживает войну больше, чем Владимир Зеленский. Тем более на этапе возобновления контактов с Вашингтоном, когда основная часть российской стратегии в первую очередь направлена на нормализацию отношений с США, чтобы извлечь из этого выгоду. Никто и не ждал, что глава Кремля, учитывая превосходство на поле боя, одобрит прекращение боевых действий, не выдвинув собственных условий.

Подготовил Кирилл Сарханянц

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