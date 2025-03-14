Американские и европейские СМИ комментируют вчерашние заявления Владимира Путина. И сходятся по мнении, что это не то, что хотели услышать в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Не торопясь с прекращением огня, Путин требует от Украины многочисленных уступок

Это были первые комментарии господина Путина по поводу предложения о прекращении огня, которое родилось в результате переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии на этой неделе. И судя по ним, российский лидер рассматривает это предложение лишь как часть более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой и стремится показать, что поддерживает усилия господина Трампа по прекращению войны.

Владимир Путин выдвигает жесткие условия для прекращения огня на Украине

Путин не хотел, чтобы его обвиняли в том, что он стоит на пути сделки Трампа, но не чувствовал давления, вынуждающего его отступить от своих максималистских требований.

Решительное «да, но» от Москвы

Трамп сказал: «Первый этап — прекращение огня», а слова Путина он описал как «очень многообещающие». Однако, как это часто бывает с Трампом, это была лишь его своеобразная интерпретация. По факту Путин практически отверг американо-украинское предложение о безоговорочном прекращении огня, хотя и в явно дружественной манере — решительным «да, но».

Путин ставит под сомнение предложение США о прекращении огня и выдвигает жесткие условия

Комментарии российского лидера свидетельствуют о том, что впереди будут сложные переговоры, которые могут подорвать надежды президента Дональда Трампа на быстрое достижение мирного соглашения... Эти высказывания отражают его уверенность в позиции России в войне и его убеждение в том, что западная военная поддержка Киева, скорее всего, сократится при администрации Трампа, которая недавно временно прекратила военную помощь и обмен разведданными.

Прекращение огня на Украине: условное соглашение Владимира Путина с Дональдом Трампом

Владимиру Путину было сложно напрямую отказаться от американского предложения, рискуя создать впечатление, что он поддерживает войну больше, чем Владимир Зеленский. Тем более на этапе возобновления контактов с Вашингтоном, когда основная часть российской стратегии в первую очередь направлена на нормализацию отношений с США, чтобы извлечь из этого выгоду. Никто и не ждал, что глава Кремля, учитывая превосходство на поле боя, одобрит прекращение боевых действий, не выдвинув собственных условий.

Подготовил Кирилл Сарханянц