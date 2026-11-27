Фьюри разрешили драться с Джошуа, несмотря на заявление о шизофрении
Бой двух знаменитых супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, оказавшийся на грани срыва из-за признания первого в том, что в середине прошлого десятилетия ему диагностировали шизофрению, все-таки состоится. Инициировавший соответствующее расследование Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) дал Фьюри зеленый свет на участие в поединке вскоре после того, как заявление о диагнозе было отозвано.
Бой Фьюри—Джошуа пройдет 11 декабря в Кардиффе. По данным The Athletic, гонорары боксеров в сумме составят около $200 млн.
Заявление о диагнозе было сделано Фьюри в документальном фильме, который вышел 27 ноября на платформе Netflix. Как передавал BBC, бывший абсолютный чемпион мира рассказал, что его состояние серьезно ухудшилось через несколько месяцев после победы над Владимиром Кличко в бою за титулы чемпиона мира по пяти версиям, состоявшемся в ноябре 2015 года. Британец рассказал, что «слышал голоса, которые угрожали ему и его семье» и помнит, «как с ним разговаривало радио» и как он просил жену Пэрис забрать его из больницы, «потому что его преследовали иллюминаты». Заявление супруги боксера о шизофрении попало в промо-материалы документального фильма.
Ранее в пятницу Пэрис Фьюри отказалась от этих слов, заявив, что «неправильно употребила слово ''шизофрения''», когда «вспоминала разговор многолетней давности». Она добавила, что у ее мужа «проявлялись некоторые симптомы шизофрении», но ему «никогда не ставили такой диагноз». «Психическое здоровье — сложная тема, и не всегда легко подобрать правильные слова, особенно когда ты переживаешь это вместе с любимым человеком»,— добавила Пэрис Фьюри.
В Netflix сообщили, что «обновили» материалы в связи с внесенными семьей Фьюри уточнениями. Правки были внесены до премьеры.