Заявление о диагнозе было сделано Фьюри в документальном фильме, который вышел 27 ноября на платформе Netflix. Как передавал BBC, бывший абсолютный чемпион мира рассказал, что его состояние серьезно ухудшилось через несколько месяцев после победы над Владимиром Кличко в бою за титулы чемпиона мира по пяти версиям, состоявшемся в ноябре 2015 года. Британец рассказал, что «слышал голоса, которые угрожали ему и его семье» и помнит, «как с ним разговаривало радио» и как он просил жену Пэрис забрать его из больницы, «потому что его преследовали иллюминаты». Заявление супруги боксера о шизофрении попало в промо-материалы документального фильма.