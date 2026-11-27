Плывущий под любым углом
100 лет назад был создан паром с необычными характеристиками
Водные суда, приводимые в движение за счет потока воды, выталкиваемого сзади, менее эффективны по сравнению с судами, в которых используется обычный винтовой гребной винт. Однако в Англии было построено такое судно — для использования в условиях, когда относительная эффективность значительно перевешивается особыми обстоятельствами.
В паромной службе для перевозки пассажиров в Королевском Альберт-Доке возникла необходимость в небольшом судне, способном двигаться в любом направлении, вперед или назад, и под любым углом. Перед конструкторами была поставлена дополнительная трудная задача: судном должен управлять один человек с позиции в передней части корпуса. Никакие рули, винты или другие выносные элементы не допускались из-за риска зацепления за препятствия. Также было оговорено, что судно должно уметь маневрировать в очень узких пространствах, например, между баржами и судами на причалах или пришвартованными у берегов.
Кроме того, оно должно было удерживаться у причальных ступеней или платформ без необходимости швартовки. Все механизмы движения и управления должны были быть полностью защищены от возможных проблем, возникающих при работе в воде, загроможденной плавающим мусором, канатами и другими препятствиями.
Решение было найдено в применении гидравлической движительной системы Гилла. Был построен паром с требуемыми характеристиками. Были проведены испытания для определения тягового усилия, создаваемого судном при движении под двигателем, в полном диапазоне работы вплоть до нормального режима. Эти испытания показали, что старое эмпирическое правило, согласно которому буксиры и аналогичные суда должны обеспечивать тяговое усилие в тонну на каждые 100 лошадиных сил, подаваемых на вал, было соблюдено.
О новом пароме писал лондонский журнал Engineering в 1926 году.