В паромной службе для перевозки пассажиров в Королевском Альберт-Доке возникла необходимость в небольшом судне, способном двигаться в любом направлении, вперед или назад, и под любым углом. Перед конструкторами была поставлена дополнительная трудная задача: судном должен управлять один человек с позиции в передней части корпуса. Никакие рули, винты или другие выносные элементы не допускались из-за риска зацепления за препятствия. Также было оговорено, что судно должно уметь маневрировать в очень узких пространствах, например, между баржами и судами на причалах или пришвартованными у берегов.