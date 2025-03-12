Март. Мир. Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным для скорейшей реализации поддержанной Украиной американской инициативы о 30-дневном перемирии, достигнутой на переговорах в Джидде. А вечером в среду, 12 марта, он сообщил, что представители США уже направляются в Россию для переговоров по Украине. Вашингтон ставит Москву перед трудным выбором, давая понять, что от ее готовности принять предложение о перемирии будут зависеть дальнейшие отношения с США. В свою очередь, Москва не отвергает, но и не принимает предложение Вашингтона, рассчитывая в итоге договориться о мире на российских, а не американских условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп стал главным триумфатором достигнутых в Джидде договоренностей: он заставил Украину согласиться на полное прекращение огня и заслужил одобрение союзников

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп стал главным триумфатором достигнутых в Джидде договоренностей: он заставил Украину согласиться на полное прекращение огня и заслужил одобрение союзников

Фото: Nathan Howard / Reuters

Если Россия скажет «нет»

Администрация США рассматривает итоги американо-украинских переговоров в Джидде как первый за время украинского конфликта шаг на пути к решающим переговорам с Россией, которые могут начаться уже на этой неделе.

«Я поговорю с Путиным»,— заявил президент Трамп журналистам в Белом доме после встречи в Джидде, пообещав позвонить российскому лидеру. По его мнению, договоренности о полном прекращении боевых действий сроком на один месяц, если с ними согласится Москва,— «это решение проблемы на 75%, а дальше нужно будет просто оформить все это, решить территориальный вопрос». Как считает Трамп, в случае готовности обеих сторон реализовать достигнутые договоренности, остановка боевых действий может произойти в ближайшие дни.

«Для танго нужны двое»,— напомнил президент США.

Итоги переговоров в Джидде прокомментировал и принимавший в них участие госсекретарь США Марко Рубио, который ранее в феврале возглавлял американскую делегацию на переговорах с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым в Эр-Рияде. «Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидирующей роли президента Трампа и гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг. Теперь мяч на стороне России»,— написал Марко Рубио в своем аккаунте в соцсети X. Главным итогом встречи он назвал готовность украинской стороны «сесть за стол переговоров и обеспечить мир для своей страны и для всего мира».

Мысль о том, что теперь администрация США будет ждать шагов Москвы, от которых будет зависеть взаимодействие Вашингтона с Россией, госсекретарь Рубио развил в среду, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту в Ирландии. «Мы сообщим России о предложении. Если Россия скажет "нет", это скажет нам о многом. Если ответ будет "нет", то будет ясно, кто мешает мирному урегулированию»,— предупредил он.

Говоря о том, как может действовать перемирие, если оно будет объявлено, Марко Рубио указал на то, что в современных условиях есть много способов мониторинга за выполнением договоренностей о прекращении огня. «Есть много наблюдателей на местах, коммерческие спутники и тому подобное. Скрыть удар беспилотника будет довольно сложно. Трудно будет скрыть ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские удары»,— отметил госсекретарь США.

На фоне примирительной риторики президента Трампа и его команды в адрес Киева комментарии украинской стороны свидетельствуют о кардинальном изменении ее подхода к контактам с администрацией США.

Судя по всему, в Киеве извлекли уроки из скандала в Белом доме и теперь предпочитают не спорить с Вашингтоном, а соглашаться с ним.

О готовности в дальнейшем следовать линии США президент Зеленский заявил в своем видеообращении во вторник вечером, по горячим следам переговоров в Джидде.

«Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг»,— заявил Зеленский (напомним, что изначальное украинское предложение предусматривало не полное, а частичное перемирие, которое не должно было распространяться на боевые действия на суше).

В свою очередь, принимавший участие в переговорах в Джидде глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак с удовлетворением отметил, что Украина и США «подтвердили статус» партнерских отношений, и выразил надежду на продолжение контактов. «Безусловно, мы будем встречаться, надеюсь, и в США, и на Украине, и в других местах. Будут еще приглашать в Саудовскую Аравию — с удовольствием еще раз приедем»,— заявил господин Ермак, дав понять, что украинская сторона считает для себя оконченным конфликт с Вашингтоном.

Комментируя американское предложение о прекращении огня на 30 дней, которое после многочасовых переговоров принял Киев, Андрей Ермак указал, что, если Россия согласится на эту инициативу США, то Киев сразу же начнет подготовку к переговорам о следующем этапе урегулирования.

«Если Россия примет это, разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг»,— заявил Андрей Ермак.

Говоря о том, обсуждались ли на встрече в Джидде территориальные уступки, глава офиса Зеленского заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

Другой украинский участник переговоров, глава МИДа страны Андрей Сибига сообщил о том, что Киев готов создать рабочую группу, которая займется разработкой плана прекращения огня.

В свою очередь, официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в своем комментарии признал, что в ходе переговоров в Джидде украинской стороне пришлось пойти на «тяжелые компромиссы».

Еще одним результатом переговоров в Джидде стала безоговорочная поддержка их итогов наиболее последовательными европейскими союзниками Киева, которые до этой встречи выглядели главными оппонентами линии президента Трампа на достижение мира в ходе переговоров с Россией и еще на прошлой неделе договаривались о новой военной помощи Киеву.

«Коллективный Запад», который раскололся после вступления в должность президента Трампа 20 января этого года, снова стал выглядеть «коллективным».

«Я тепло приветствую соглашение в Джидде и поздравляю президента Трампа и Зеленского с этим замечательным прорывом»,— написал в своем аккаунте в социальной сети Х британский премьер Кир Стармер, советники которого готовили украинскую делегацию к переговорам в Джидде. Выразив мнение о том, что Россия «должна согласиться» на прекращение огня, Кир Стармер сообщил, что в ближайшую субботу он проведет уже второй за последние недели неформальный саммит европейских лидеров по Украине, который пройдет в онлайн-формате.

Схожее заявление сделал и соавтор европейского мирного плана французский президент Эмманюэль Макрон, который ранее совместно с британским премьером Стармером выдвигал альтернативные предложения урегулирования с требованиями американских гарантий безопасности Киеву. «Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде, и, в частности, идею о возможном 30-дневном прекращении огня»,— написал французский лидер на своей странице в соцсети X, добавив, что «теперь мяч явно находится на стороне России». Таким образом, президент Макрон повторил тезис госсекретаря Рубио про «мяч на половине России», продемонстрировав готовность Европы объединиться с США в новой игре с Москвой.

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Предложение о 30-дневном перемирии может дать передышку теряющим свои позиции ВСУ и осложнить ход специальной военной операции, в которой стратегическая инициатива сейчас принадлежит России. Кроме того, по итогам переговоров в Джидде не было заявлено о готовности Киева выполнять те ключевые требования, которые Москва считает обязательными условиями будущего украинского урегулирования. Таким образом, российской стороне предложено сбить темп СВО, притом что нет никаких гарантий того, что мирные переговоры последуют за перемирием и окажутся успешными, а не станут их имитацией со стороны Киева.

Анализируя российскую реакцию, агентство Reuters приводит слова «высокопоставленного российского чиновника» о том, что президенту Путину будет трудно согласиться на это предложение в нынешнем виде, учитывая, что Россия имеет сильные позиции на линии боевого соприкосновения.

Еще один «высокопоставленный российский источник» заявил Reuters, что предложение о прекращении огня выглядит как ловушка для Москвы и ей будет сложно остановить СВО без получения конкретных гарантий или обещаний.

Кроме того, для Москвы настораживающей новостью стало то, что администрация США согласилась столь быстро возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине наряду с предложением о 30-дневном перемирии.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция Москвы на предложение о перемирии, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал «не забегать чуть-чуть вперед».

«Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде»,— заявил господин Песков. По его словам, Кремль внимательно изучает ситуацию и продолжает контакты с американской стороной. «Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки»,— добавил Дмитрий Песков.

Весьма сдержанно оценил итоги переговоров в Джидде и вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, который сделал особый акцент на том, что на переговорах в Джидде украинцы согласились с тем, что им сказали американцы, в то время как Россия будет настаивать на своих условиях. «Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских»,— написал Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. При этом в интервью ТАСС госпожа Захарова подтвердила, что Москва не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней.

«Рассуждая о первопричинах кризиса, Дональд Трамп говорил о НАТО, я уже упоминал его слова. Настаиваем на том, что любой подход, любая попытка приблизиться к решению украинского кризиса, любая инициатива (большинство из них весьма расплывчаты) должны быть сосредоточены на искоренении первопричин конфликта»,— отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Сергей Строкань