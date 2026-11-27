Протоиерей призвал свердловские власти полностью запретить аборты в регионе
Член Общественной палаты Свердловской области и старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло выступил с призывом к региональным властям ввести полный запрет на аборты в области. Основанием для инициативы послужило повторное попадание региона на второе место по числу абортов в России после Москвы. Данные и слова протоиерея приводятся в Telegram-канале Храма-на-Крови.
Максим Миняйло напомнил, что все частные клиники региона отказались от проведения абортов. «К сожалению, самое значительное число детоубийств совершается все же в государственных организациях. Ниже — данные за 2025 год. Свердловская область опять на втором месте после Москвы по количеству абортов: 15505 в государственных и 377 в частных клиниках»,— приводятся слова протоиерея.
Священник отметил, что в 13 американских штатах аборты полностью запрещены на уровне регионального законодательства. «Мы призываем руководство нашей области стать первым в России регионом, где подобное решение будет принято на региональном уровне в качестве закона. Ведь именно для этого мы с вами и выбираем региональный парламент, наделенный полнотой власти, для решения в первую очередь таких критически важных, экзистенциальных вопросов нашей жизни и нашего будущего»,— приводятся слова протоиерея.
В разговоре с «Ъ-Урал» Максим Миняйло уточнил, что обратился к властям в канале храма и дополнительных писем никуда не отправлял.
Ранее замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщала, что в регионе планируют награждать акушеров, которым удалось отговорить женщин от абортов. Главный педиатр Минздрава России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-ректор УГМУ Ольга Ковтун выступала за разрешение абортов только с согласия мужчины, в том числе бывшего мужа.