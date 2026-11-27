Священник отметил, что в 13 американских штатах аборты полностью запрещены на уровне регионального законодательства. «Мы призываем руководство нашей области стать первым в России регионом, где подобное решение будет принято на региональном уровне в качестве закона. Ведь именно для этого мы с вами и выбираем региональный парламент, наделенный полнотой власти, для решения в первую очередь таких критически важных, экзистенциальных вопросов нашей жизни и нашего будущего»,— приводятся слова протоиерея.