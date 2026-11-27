Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО выросла более чем в 2,5 раза за девять месяцев
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО составила 78,6 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО составила 78,6 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это в 2,6 раза больше аналогичного периода годом ранее, указано в отчетности.
Выручка «Русгидро» за январь-сентябрь выросла на 16,4% — до 546,5 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 66% — до 155 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 119,1 млрд руб. (рост почти вдвое).
«Русгидро» — одна из крупнейших в России энергетических компаний. Объединяет более 600 объектов генерации. Установленная мощность входящих в ее состав электростанций — 38,7 ГВт.