Выручка «Русгидро» за январь-сентябрь выросла на 16,4% — до 546,5 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 66% — до 155 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 119,1 млрд руб. (рост почти вдвое).