МЭА фиксирует недолив

Ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года, следует из нового отчета Международного энергетического агентства (МЭА). До сих пор добровольное сокращение добычи странами соглашения компенсировалось ростом поставок из США и Бразилии. Теперь же в МЭА фиксируют, что предложение нефти не поспевает за растущим спросом. Выросшие на этом цены на нефть привели к тому, что доходы России от ее экспорта, по подсчетам МЭА, выросли в августе до максимума с осени 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке МЭА, потребители нефти этим летом нуждались в ней больше прежнего

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ По оценке МЭА, потребители нефти этим летом нуждались в ней больше прежнего

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) относительно 2022-го, отмечается в сентябрьском отчете МЭА. Таким же был прогноз агентства в августе, но в сентябре была существенно снижена оценка спроса прошлого года — на 373 тыс. б/с, до 99,57 млн б/с. Так что теперь предполагается, что в 2023 году спрос составит 101,81 млн б/с. Его рост по-прежнему объясняется постепенным восстановлением крупнейших экономик, в том числе Китая. В июле спрос на нефть в КНР третий раз за год обновил исторический максимум, составив 16,7 млн б/с. В МЭА ожидают, что в этом году «несмотря на сложную экономическую ситуацию» (см. “Ъ” от 16 августа) спрос в этой стране увеличится на 1,6 млн б/с (это около 70% ожидаемого мирового прироста).

Предложение же нефти в 2023 году, по оценкам МЭА, вырастет меньше, только на 1,5 млн б/с. Основной вклад в его рост внесут США, Иран и Бразилия. До сих пор поставки именно из этих стран поддерживали баланс на мировом рынке. Теперь же, отмечают аналитики, рост предложения не успевает за ростом спроса. Это уже отражено в данных МЭА за июль и август: мировой дефицит нефти в эти месяцы составил 1,5 млн б/с и 1,7 млн б/с соответственно.

В агентстве полагают, что дефицит продолжит увеличиваться и в четвертом квартале станет значительным. Причина этого — сочетание двух факторов: высокого спроса и снижения добычи нефти странами ОПЕК+.

По оценкам МЭА, в августе добыча стран, согласившихся добровольно сокращать ее «для поддержания стабильности рынка», составила 22,87 млн б/с, что на 2,55 млн б/с меньше целевого значения. Добыча Саудовской Аравии в августе составила 8,98 млн б/с, снизившись на 100 тыс. б/с, в России — сохранилась на июльском уровне в 9,48 млн б/с. Аналитики фиксируют, что по этому показателю РФ опережает Саудовскую Аравию второй месяц подряд и, по всей видимости, сохранит лидерство до конца года.

Отметим, что пока о планах по сворачиванию действия соглашения об ограничении добычи никто из его участников не заявлял. Напротив, на последней очной встрече, которая прошла 4 августа в Вене, представители стран ОПЕК+ подтвердили желание продлить его до конца следующего года. Неясно, впрочем, как долго РФ и Саудовская Аравия будут продлевать собственные ограничительные меры, которые дополняют ОПЕК+ (см. “Ъ” от 14 августа). В МЭА напоминают, что сентябрьские решения этих стран о продлении ограничений до конца года спровоцировали скачок стоимости нефти Brent выше отметки в $90 за баррель. В целом же в августе цены на нефть были относительно стабильными, фиксируют аналитики.

Как следует из данных МЭА, баррель российской Urals в августе стоил в среднем около $70 (по оценкам Минфина РФ — $74). Так что ценовой потолок в $60, установленный для нефти РФ ЕС, G7 и Австралией, вновь превышен. В первую неделю сентября Urals торговалась по еще более высокой цене — в среднем $75 за баррель, говорится в отчете (объясняется сокращением экспорта РФ).

Отметим, несмотря на то что цена Urals сейчас стабильно превышает установленный порог, никаких новых мер давления на нарушителей ни Евросоюз, ни G7 пока не развернули.

Между тем более высокие цены на нефть привели к тому, что доходы РФ от ее экспорта, по подсчетам МЭА, выросли в августе на $1,8 млрд, до $17,1 млрд. Это максимум с осени 2022 года.

Кристина Боровикова