Санкции разогнали доходы

Мировые поставки нефти в этом году вырастут на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,5 млн б/с, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). На фоне санкций в отношении российской и иранской нефтяных отраслей этот прогноз понижен на 200 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, признают в агентстве, делать выводы о потенциальных последствиях ограничений пока рано: в полной мере они могут проявиться позже. Пока же мировой рынок нефти продолжает демонстрировать устойчивость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,1 млн б/с относительно уровня 2024-го, до почти 104 млн б/с, следует из февральского отчета МЭА. Предыдущий доклад предполагал расширение спроса на 1,05 млн б/с — таким образом, оценка незначительно (на 50 тыс. б/с) повышена. При этом в МЭА не исключают ее сокращения в ближайшие месяцы. Такая динамика ожидается в связи со снижением вклада КНР в рост мирового спроса на нефть. По подсчетам агентства, ее потребление в Китае по итогам 2024 года увеличилось на 150 тыс. б/с при среднем росте за последние десять лет в 600 тыс. б/с.

В ОПЕК, также представившей февральский отчет, традиционно ждут более заметного роста потребления нефти в мире (в эту организацию входят экспортеры нефти, тогда как в МЭА — в основном импортеры). По оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,45 млн б/с (до 105,2 млн б/с). Организация ожидает, что основной прирост (1,34 млн б/с) в этом году придется на Китай и другие азиатские страны, на государства Ближнего Востока и Южной Америки. По прогнозам ОПЕК, потребление в странах ОЭСР увеличится только на 110 тыс. б/с.

Мировые поставки нефти, как ожидают в МЭА, в 2025 году вырастут на 1,6 млн б/с и составят 104,5 млн б/с.

Январский прогноз снижен на 200 тыс. б/с. Это сокращение объясняется санкциями, введенными США против российской и иранской нефтяных отраслей. Напомним, большая часть ограничений была развернута в январе (см. “Ъ” от 11 января), при этом некоторые из них вступают в силу только в феврале.

В первый месяц года динамика экспорта нефти была разнонаправленной: поставки из Ирана, по оценкам МЭА, сократились на 100 тыс. б/с, из РФ — на столько же выросли. При этом российская нефть по-прежнему продавалась дороже $60 за баррель — ценового потолка, установленного странами ЕС, G7 и Австралией. По данным Минэкономики РФ, средняя цена нефти марки Urals в январе была равна $67,7 за баррель.

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в январе оценен МЭА в 7,4 млн б/с — это на 600 тыс. б/с меньше, чем за тот же месяц 2024-го.

Доходы от поставок из РФ в начале года увеличились из-за более высоких цен (на фоне ожидания последствий санкций) на $0,9 млрд по сравнению с декабрьским показателем, составив $15,8 млрд.

Делать выводы о долгосрочном влиянии санкций на рынок нефти пока рано, считают аналитики МЭА, отмечая, что «раз за разом он демонстрирует удивительную устойчивость и адаптивность». В февральском отчете агентство несколько снизило оценку российских доходов от нефтяного экспорта по итогам всего 2024 года: теперь предполагается, что они составили $189 млрд, предыдущая оценка — $192 млрд (в 2023-м — $188,2 млрд). В МЭА отмечают, что поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в прошлом году сократились на 475 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с: 3,5 млн б/с из них пришлись на Индию и Китай. Отметим, как следует из данных китайской таможни, Россия осталась ведущим экспортером нефти в КНР: в среднесуточном выражении объем ее поставок в 2024 году оценивается в 2,19 млн б/с после 2,14 млн б/с в 2023-м, в стоимостном за год — $60,2 млрд после $58,5 млрд.

Кристина Боровикова