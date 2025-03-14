Все грани кризиса

В переживающей кризис алмазно-бриллиантовой отрасли наметились позитивные тенденции. Ценовые индексы, опускавшиеся в феврале до многомесячных минимумов, постепенно растут, покупатели отмечают нехватку некоторых видов камней, а добывающие компании перестали снижать стоимость алмазов. Но растянуться процесс восстановления может на несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Находящаяся в затяжном кризисе алмазно-бриллиантовая отрасль может переходить к постепенному восстановлению. Индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index растет с 8 февраля, когда показатель опустился почти до двухлетнего минимума — 124,3 пункта. К 8 марта индекс достиг 128,2 пункта, прибавив 0,7 пункта за неделю. Согласно Paul Zimnisky Diamond Analytics, цены восстановились до уровней конца 2024 года.

В АЛРОСА отмечают, что рынок бриллиантов демонстрирует признаки стабилизации после корректировки запасов в гранильном секторе, которая активно проходила в 2023–2024 годах. «При сохраняющемся высоком спросе на ювелирную продукцию и ограниченном предложении алмазов баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается. В 2025 году этот процесс начался, что создает предпосылки для дальнейшего укрепления рынка в среднесрочной перспективе»,— считают в компании.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что снижение добычи и отсутствие новых крупных месторождений увеличивает в перспективе риски ограниченного предложения и может позитивно сказаться на стоимости алмазов, в частности крупных, которые покупатели рассматривают и как люксовую покупку, и как инвестицию. По данным отраслевого агентства Rapaport, к концу февраля покупатели начали отмечать дефицит алмазов от 5 карат. Об улучшении настроений, считают в агентстве, свидетельствует и то, что крупнейшие добывающие компании в мире — АЛРОСА и De Beers — не стали снижать цены в феврале.

Долгое падение

В АЛРОСА отмечали, что отрасль в 2023–2024 годах столкнулась с циклом снижения запасов в сегменте огранки после формирования избыточных стоков в Индии, гранильный сектор которой обрабатывает 90% алмазов в мире (см. колонку). По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), за 2024 год импорт алмазов в страну сократился на 16%, до $11 млрд. Экспорт бриллиантов упал на 20%, до более $12 млрд. Согласно БКС, закупки алмазов Индией оказались самыми слабыми за более чем десять лет, без учета периода пандемии.

По данным De Beers, индекс цены алмазов за прошлый год сократился на 20%, до $107 за карат. Относительно максимальных значений, которые были зафиксированы весной 2022 года, цены на природные алмазы упали более чем на 30%, добавляют в АКРА. Директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов, впрочем, уточняет, что стоимость карата может варьироваться в зависимости от качественных факторов: формы, цвета, чистоты, прозрачности камня.

«Глобальная экономическая рецессия и неопределенность на рынках, в том числе из-за новой политики США, по-прежнему умеренный спрос со стороны Китая, активное распространение и растущий интерес со стороны покупателей к искусственно выращенным бриллиантам, санкции в отношении алмазов российского происхождения и изделий из них — все эти факторы совокупно влияют на цены на алмазы и бриллианты и приводят к негативному ценовому тренду»,— описывают ситуацию в отрасли собеседники “Ъ” на рынке.

По словам источника “Ъ”, спрос в Китае до сих пор не восстановился до пандемийного уровня. Хотя, добавляет другой собеседник “Ъ”, многие китайские покупатели, вероятно, приобретают изделия с бриллиантами за границей, что может влиять на показатели потребления в стране. Номинальный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в мире в прошлом году был ниже на 3–4% год к году, составив $77 млрд. Однако в реальном выражении показатель сократился более на чем 6% и был ниже уровня пандемии, говорит аналитик компании «БКС Инвестиции» Ахмед Алиев.

На фоне снижения продаж общемировая добыча алмазов сократилась на 10–15% — с 120–125 млн карат в 2021–2022 годах до 100–105 млн карат в 2023–2024 годах, по данным участников рынка. Объем производства De Beers в 2024 году снизился на 22%, до 24,7 млн карат, и компания в 2025 году ожидает сокращения до 20–23 млн карат, то есть примерно на 20%. При экстраполяции данных на всю общемировую добычу можно предположить сокращение добычи до уровня 85–90 млн карат, что не исключает консервацию низкорентабельных месторождений, указывают в АЛРОСА.

Российская компания в 2024 году должна была добыть 33 млн карат, сообщали в пресс-службе главы Республики Саха со ссылкой на гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева. Это на 4,6% меньше уровня 2023 года. При этом компания сообщала, что рассматривает приостановку производства на части наименее рентабельных участков, что, по оценкам аналитиков, может привести к сокращению добычи на 4–10% от текущих уровней (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года).

Разные эффекты

При первом приближении темпы сокращения выручки АЛРОСА и De Beers за 2024 год кажутся сопоставимыми. Выручка российского производителя сократилась на 26%, до 239,1 млрд руб., De Beers — на 23%, до $3,3 млрд. АЛРОСА также отчиталась о снижении себестоимости продаж на 11%, до 157,5 млрд руб., сокращении EBITDA на 44%, до 78,64 млрд руб., и падении чистой прибыли на 77%, до 19,3 млрд руб. De Beers зафиксировала отрицательную EBITDA в $25 млн против положительной в $72 млн в 2023 году.

Михаил Никонов отмечает, что результаты АЛРОСА еще были поддержаны закупкой алмазов в Гохран. Объемы этих продаж не раскрывались. Издание Rough & Polished сообщало о первой за долгое время подобной сделке в марте 2024 года, Rapaport — о ноябрьской продаже на $100 млн. В бюджете на 2025–2027 годы на приобретение драгоценных металлов и камней предусмотрено до 154,5 млрд руб. В Минфине сообщили “Ъ”, что министерство рассматривает возможность приобретения драгоценных камней в этом году. Окончательное решение будет приниматься исходя из анализа ситуации на рынке и складывающихся тенденций, отметили в Минфине.

Собеседник “Ъ” добавляет, что ограничения, связанные с санкциями, также могли создать российской компании проблемы с цепочкой сбыта в виде увеличения срока оборачиваемости оборотного капитала, проявления ценовых дисконтов, увеличения срока реализации запасов. Впрочем, с дисконтами сейчас реализуются не только российские бриллианты, отмечает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Такие предложения, по его словам, были на недавней выставке International Diamond, Gem & Pearl Show в Гонконге. При этом, добавляет господин Збойков, больше покупателей в любом случае было у компаний, продающих бриллианты из синтетических алмазов.

Запрет на импорт российских алмазов, синтетических алмазов и украшений с бриллиантами действует в США, ЕС и Великобритании. С 1 марта 2024 года ограничения затрагивают камни весом от 1 карата, обработанные в третьих странах, а с 1 сентября 2024 года — от 0,5 карата. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что санкции не только ограничивают поставки в эти юрисдикции, но и могут сдерживать экспорт в другие страны. Кроме того, напоминает он, под блокирующими санкциями находится АЛРОСА, что в том числе ограничивает компанию в работе с банками и проведении платежей.

В БКС, впрочем, считают, что рынок переоценивает значение санкций: «Введенные ограничения имеют ограниченный эффект, учитывая, что никаких четких механизмов для отслеживания российских камней нет». И даже если представить, что рестрикции смягчат, это не сильно повлияло бы на АЛРОСА, считают в БКС. ЕС в феврале отложил введение механизма обязательного отслеживания алмазов из России до 1 января 2026 года.

Нечеткие перспективы

Уверенно говорить о развороте ценового тренда вверх эксперты пока не готовы. «Текущий кризис выделяется еще структурными изменениями в отрасли — растет популярность искусственных камней, меняется предпочтение у молодого поколения в пользу получения новых эмоций от опыта, нежели товаров»,— указывает Ахмед Алиев. Но на более длинном горизонте прогнозы более позитивные. Ожидается, что цены укрепятся на фоне восстановления спроса в странах с высоким уровнем потребления люкса, прежде всего на Ближнем Востоке, в Китае и США. По оценкам Bain & Company, мировой рынок ювелирных изделий до 2030 года может расти на 4,7% в год. Соответственно, должен увеличиваться спрос на украшения с бриллиантами, полагает Илья Макаров. По оценкам собеседников “Ъ”, исторически отношение объема продаж алмазов к величине рынка ювелирных украшений с бриллиантами составляет 18–20%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что оборот мировой торговли алмазами в 2025 году может вырасти на 5–10% на фоне открытия новых рынков и расширения логистических возможностей. В Минфине, к примеру, сообщали о планах создать в рамках БРИКС структуру по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. Кроме того, в 2025 году наряду с Антверпеном начнет функционировать новый верификационный центр в Ботсване. Идут и обсуждения по созданию таких центров в Намибии, Анголе и других африканских странах, которые поставляют алмазы.

Добывающие компании рассчитывают и на эффект снижения производства. Так, по оценкам собеседников “Ъ”, с 2025 года добыча алмазов ювелирного качества не будет превышать 83 млн карат. С учетом прогнозируемого роста спроса и сокращения добычи до такого уровня средняя цена реализации алмазов может достичь $191 за карат, оценил Илья Макаров. Драйверов роста спроса достаточно, осталось только дождаться снижения запасов, заключают в АЛРОСА.

Полина Трифонова