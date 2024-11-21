АЛРОСА огранит расходы

В условиях продолжающегося кризиса алмазно-бриллиантовой отрасли АЛРОСА (MOEX: ALRS) подготовила меры по сокращению издержек. Компания, добывающая 90% алмазов в РФ, сократит расходы на персонал и планирует приостановку производства на части наименее рентабельных участков. Аналитики оценивают сокращение добычи в 4–10% от текущих уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аукцион редких розово-пурпурных бриллиантов инвестиционного класса компании АЛРОСА (апрель 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Аукцион редких розово-пурпурных бриллиантов инвестиционного класса компании АЛРОСА (апрель 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

АЛРОСА в рамках антикризисных мер планирует приостановку производства на отдельных наименее рентабельных участках и сокращение расходов на персонал на 10%, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев в интервью телеканалу «Алмазный край». По его словам, АЛРОСА оценила объем добычи горной массы, который может быть сокращен в 2025 году без ущерба для дальнейших планов. Приостановка пройдет так, чтобы при восстановлении рынка быстро нарастить мощности, добавил топ-менеджер. Господин Маринычев отметил, что АЛРОСА также уменьшила активность по некоторым инвестиционным проектам, но не остановила ни один их них.

АЛРОСА добывает около 90% алмазов в России, включает более 20 месторождений и шесть ГОКов. По итогам первой половины 2024 года выручка компании снизилась на 4,6% год к году, до 179,46 млрд руб., операционная прибыль — в 1,94 раза, до 37,83 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 34%, до 36,62 млрд руб. В 2023 году добыча снизилась на 2,8%, до 34,6 млн карат.

В АЛРОСА напоминают, что в 2023–2024 годах отрасль столкнулась с циклом снижения запасов в сегменте огранки после формирования избыточных стоков в Индии, на которую приходится 90% огранки в мире. В первые два года, продолжают в АЛРОСА, компания избежала антикризисных мер за счет запаса прочности и даже наращивала инвестиции.

Сегодня сохраняются все стратегические проекты, а сокращение расходов на персонал не отразится на производственных планах, повысив устойчивость, когда баланс спроса и предложения сместится в состояние дефицита алмазов, говорят в АЛРОСА.

По оценкам компании, это может произойти в 2025 году. В последние недели АЛРОСА уже видит стабилизацию уровня запасов и умеренный рост цен на бриллианты.

Борис Красноженов из Альфа-банка отмечает, что избыток запасов у индийских огранщиков наблюдается два года, а речь о снижении зарплат зашла только сейчас, когда наблюдаются первые признаки улучшения ситуации с запасами. «Будем надеяться, что это не приведет к оттоку квалифицированных кадров. В металлургии и горной добыче проблема с нехваткой персонала стоит достаточно остро»,— говорит он.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», исходя из операционных цифр, наиболее бедная руда на россыпных месторождениях «Алмазов Анабара» — 0,2 карата на тонну против 1,5 карата в среднем. Потенциально здесь более высокие затраты, доля месторождений в общем производстве — около 4%, подсчитали аналитики.

Борис Красноженов говорит, что в добыче постоянные затраты — это 80–90% от всех расходов и при возобновлении приходится снова инвестировать в оборотный капитал. Но в 2025 году, по его оценкам, указанные действия могут помочь высвободить около 10 млрд руб. из себестоимости. Снижение производства, считает господин Красноженов, не превысит 10%. С учетом того, что в этом году индийские огранщики импортировали примерно на 25 млн карат меньше, чем обычно, АЛРОСА могла накопить 12–13 млн карат запасов, поэтому снижение добычи сильно не повлияет на объем предложения на рынке, считает аналитик.

De Beers, отмечается в обзоре агентства Rapaport, на фоне кризиса может снизить свой производственный план на 2024 год с текущих 23–26 млн карат. Как напоминает Борис Красноженов, АЛРОСА и De Beers сейчас не продают в рынок, чтобы не усугублять затоваривание.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что индийский импорт алмазов продолжит снижаться в годовом выражении как минимум до конца текущего года на фоне дорогих кредитов у огранщиков и кампании по снижению запасов. В то же время благодаря сдерживанию предложения со стороны алмазодобывающих компаний и сезонному улучшению спроса аналитики не ожидают дальнейшего снижения цен на алмазы.

Анатолий Костырев