«Скорее природные бриллианты станут нишевым товаром»

Об интересе к выращенным бриллиантам и перспективах выхода алмазно-бриллиантовой отрасли из кризиса “Ъ” рассказала руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Колпакова

Фото: пресс-служба Sokolov Алина Колпакова

Фото: пресс-служба Sokolov

— Одна из причин кризиса алмазно-бриллиантовой отрасли — слабый спрос на изделия с бриллиантами. Что к этому привело, как считаете?

— Ювелирные украшения с бриллиантами всегда пользовались и всегда будут пользоваться спросом. Ситуация, которая сегодня сложилась на рынке, обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами. Первое — это перепроизводство натуральных камней, с которым столкнулись крупнейшие мировые добывающие компании после пикового спроса в период пандемии. Второй фактор — геополитический, санкционный и связанные с ним изменения на глобальном рынке. И третий — это растущий во всем мире спрос на выращенные бриллианты.

— Потребители просто меньше покупают природные бриллианты?

— У природных бриллиантов, у редких коллекционных и имеющих инвестиционную ценность камней всегда была и остается своя аудитория, которую характеризует высокая платежеспособность. Широкое распространение выращенных бриллиантов в ассортименте ориентированных на массового потребителя ювелирных брендов — это лишь ответ на запрос целевой аудитории, которая в силу сложившихся под влиянием медиа паттернов мечтает обладать изделиями с бриллиантами, но крупные натуральные камни не может себе позволить.

— Это общемировой тренд или ситуация отличается в разных странах?

— Это мировой набирающий обороты тренд, который возник в развитых странах, в первую очередь в США, потом в Европе, а сейчас и в России. Приверженность природным камням сохраняет пока только Китай, но и там это вопрос времени.

— Почему в Китае ситуация другая?

— В Китае очень специфический спрос на ювелирные изделия. Условно там востребованы две категории — чистое золото (24 карата, или 999-я проба) и так называемое каратное золото (18 карат, или 750-я проба). В чистом золоте идут традиционные именно для китайской культуры изделия без вставок (потому что металл очень мягкий), а в каратном — ювелирная классика с бриллиантами, отчасти копирующая мировые luxury-бренды. Именно в этих категориях работают локальные и достаточно консервативные лидеры рынка, которые скептически смотрят на все новинки. Ситуация меняется только в силу появления каких-то ультрамодных трендов.

— Аналитики говорят, что изделия с выращенными бриллиантами приносят ювелирам кратно большую маржу. Это так? Какой у этой категории потенциал? Какие вы видите плюсы и минусы?

— Изделия с выращенными бриллиантами стоят в рознице кратно дешевле украшений с природными камнями. Так, например, помолвочное кольцо с выращенным бриллиантом 0,3 карата стоит примерно столько же, сколько его аналог с натуральным бриллиантом 0,03 карата. Так что говорить о существенной разнице в марже не приходится. Наличие в ассортименте ритейлера изделий с натуральными и выращенными бриллиантами — это вопрос удовлетворения потребностей максимально широкой аудитории потребителей и рост продаж в натуральном выражении, рост частотности покупок и доли клиентов, совершающих более двух покупок в год. Из минусов в России могу назвать только один — это пока существующие предубеждения, которые легко преодолевает опытный продавец-консультант.

— Стоит ли ожидать оживления спроса на природные бриллианты?

— Вряд ли это возможно в условиях широкого распространения более бюджетной альтернативы. Скорее природные бриллианты станут нишевым товаром для сегмента потребителей украшений высокой ценовой категории.

Интервью взяла Виктория Колганова