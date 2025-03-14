Цена вопроса

Сегодня Индия — основной поставщик обработанных алмазов для всего мира. 90% бриллиантов, оправленных в какое-либо ювелирное изделие, прошло огранку и полировку в Индии. При этом 80% переработки алмазов в бриллианты, производимой в стране, осуществляется в штате Гуджарат, из них 90% сосредоточено только в одном городе — Сурате. Имея крупные фабрики, на которых применяется современное оборудование, сектор Сурата консолидировался в крупные, профессионально управляемые подразделения. Но в целом алмазогранильная отрасль Индии — это неорганизованный сектор, состоящий из свыше десятка тысяч предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Красноженов

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Борис Красноженов

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

Цикл огранки — от покупки алмаза до готового к продаже бриллианта — два-три месяца. Из 1 карата алмаза выходит 0,35 карата бриллианта. Средний уровень запасов алмазов рассчитан на два-три месяца от потребностей производства, запасов бриллиантов — на один-два месяца от объема продаж. Алмазы обычно приобретаются по предоплате, в то время как бриллианты продаются с отсрочкой платежа. И от 50% до 80% закупок алмазов обычно финансируются через короткие кредиты в локальных банках, как правило, в долларах.

С сентября 2020 года по январь 2023 года на фоне 80-процентного роста цен на алмазы и увеличения потребления ювелирно-бриллиантовых изделий индийские огранщики закупали алмазное сырье у добывающих компаний выше своих потребностей. По нашим оценкам, «избыточные запасы», то есть превышающие стандартные объемы, составили порядка 45 млн карат по высоким ценам, что соответствует около $6 млрд. В 2023 году банки, следуя общему росту ставок фондирования, увеличили ставки с 5–6% до 12–18% годовых. Если при ставке 5,5% финансирование $6 млрд стоит около $330 млн, то при 12% — уже $720 млн. Это соответствует 6% чистого экспорта бриллиантов из Индии. Схожий кризис Индия испытала в 2018 году, когда банки ужесточили условия кредитования для алмазной отрасли после серии дефолтов.

На огранщиков, работающих с рентабельностью 5–7%, рост ставок лег непосильным бременем. В 2023 году предприятия стали постепенно снижать уровни запасов через снижение цен на бриллианты для ювелиров и ритейлеров и сокращение закупок у добывающих компаний. Это позволило сократить уровень избыточных запасов в 2023 году до 20–25 млн карат, цены на алмазы снизились на 6%.

Но в конце 2023 года G7 вышло с инициативой ограничить использование камней российского производства с 1 марта 2024 года. Чтобы избежать возможного дефицита, огранщики в январе и феврале 2024 года закупили все произведенные и накопленные запасы добывающими компаниями — 150 млн карат. Это свело на нет весь дестокинг 2023 года. Со второго квартала прошлого года процесс начался заново, но уже с более низкой базы цен на алмазы.

Теперь сокращение закупок огранщиками поддержали добывающие компании, ограничившие и производство, и продажи. За 2024 год индекс цен сократился еще на 6–10%. Средняя цена чистого импорта алмазов в Индию упала на 14% год к году, до $120 за карат, в четвертом квартале 2024 года цены опускались до минимума — $98 за карат. Запасы алмазов на начало 2025 года у индийских огранщиков сократились до минимального показателя — около полутора месяцев, а сток бриллиантов вырос до четырех-шести месяцев. Снижение закупок алмазов и цен при сохраняющемся устойчивом спросе на ювелирно-бриллиантовые изделия постепенно ведет к стабилизации финансового положения в секторе огранки.

Борис Красноженов, начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка