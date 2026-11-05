«День простоя может стоить сотни миллионов рублей»

— Основные риски, которые покрываются, — это целенаправленная атака, DDoS, всякие различные хакерские действия: взлом, шифрование, проникновение в систему и так далее. Также это просто технические сбои из-за ошибок в работе программ и оборудования. При этом нужно отметить, что покрываются в том числе и умышленные действия сотрудников. Конечно, каждое страховое покрытие, каждый договор содержит определенные исключения, но они достаточно логичны и связаны, например, с такими вещами, как повторный инцидент. То есть уже произошел убыток, расследовали, выявили, как злоумышленники смогли осуществить атаку, дали инструкции, как это устранить, но клиент не устранил. У него были инструкции, он этого не сделал, и опять происходит повторный такой же инцидент. Вот он, конечно, уже не покрывается, да.