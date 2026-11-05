«День простоя может стоить сотни миллионов рублей»
Начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин — в программе «Цели и средства»
Малый и средний бизнес уязвимы для кибератак, потому что часто экономят на информационной безопасности. Как сейчас выглядит киберугроза? Какие киберинциденты попадают под страховое покрытие? Есть ли советы компаниям, которые думают о безопасности своих данных? Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин поговорил с начальником управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрием Шишкиным.
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— Добрый день, это программа «Цели и средства», в студии Марат Кашин. Сегодня мы поговорим о киберрисках и о том, как свести их последствия к минимуму. Мой собеседник — начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин. Дмитрий, здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Считается, что хакеры охотятся прежде всего на крупные корпорации. Насколько малый и средний бизнес подвержен кибератакам и почему именно он оказывается особенно уязвимым?
— По данным «Лаборатории Касперского» за 2026 год, 82% из опрошенных предприятий малого и среднего бизнеса сталкивались с киберинцидентами. И в общем малый и средний бизнес является, к сожалению, очень хорошей и легкой целью для мошенников и для киберпреступников, потому что уровень кибербезопасности и киберзащиты, а также расходов на информационную безопасность в этой сфере бизнеса крайне невысок. Тем более очень важным фактором является развитие искусственного интеллекта. Потому что сейчас мошенники активно его используют и полностью автоматизируют первоначальный этап разведки и внедрения в периметр компаний. Очень важно отметить, что через попадание именно, скажем, в компанию малого бизнеса они могут попасть через нее в крупный. Потому что многие крупные компании нанимают подрядчиками как раз компании из МСБ.
— А у этих компаний малого бизнеса есть доступ?
— Да, очень многие подрядчики — IT, логистические — имеют доступ к внутренним системам крупных компаний.
— Как сейчас выглядит киберугроза? Какие атаки чаще всего проводят хакеры, какие отрасли страдают в первую очередь?
— С начала 2026 года на первом месте, наверное, стоит ритейл. Потом идут промышленные предприятия, транспортно-логистические и финансовые. А основные атаки — это попытка использования различных эксплойтов, то есть недостатков программного обеспечения, социальная инженерия и, конечно, вирусы-вымогатели.
— Как оцениваются риски, если речь идет о нематериальном ущербе? То есть утечка данных, паузы в работе из-за сломанных систем, репутационные потери — как выплачивать компенсации за такие вещи?
— В данном случае важно понимать, что это нематериальное событие может привести к серьезному материальному ущербу. Например, возьмем приостановку коммерческой деятельности. Компания не работает, соответственно, не получает прибыль, но несет в то же время затраты на проценты, на зарплаты сотрудников и так далее. Соответственно, все эти затраты можно оценить, они известны, недополученную прибыль можно посчитать. И как раз, наверное, сейчас это основное ядро возмещения.
Даже у средних компаний день простоя может стоить и десятки, и сотни миллионов рублей. По поводу утечки данных — в России, к сожалению, с этим сложно в плане того, что со штрафами все понятно: они прописаны в законе. А вот как человеку, данные которого утекли, доказать, что ему реально в результате этого был причинен вред, — очень сложно. А без доказанного вреда претендовать на какую-то значимую выплату нереально.
— Как раз хотел узнать, какие киберинциденты попадают под страховое покрытие, а в каких случаях клиенту чаще всего отказывают в выплате. Что стоит знать, на что стоит обратить внимание при заключении договора?
— Основные риски, которые покрываются, — это целенаправленная атака, DDoS, всякие различные хакерские действия: взлом, шифрование, проникновение в систему и так далее. Также это просто технические сбои из-за ошибок в работе программ и оборудования. При этом нужно отметить, что покрываются в том числе и умышленные действия сотрудников. Конечно, каждое страховое покрытие, каждый договор содержит определенные исключения, но они достаточно логичны и связаны, например, с такими вещами, как повторный инцидент. То есть уже произошел убыток, расследовали, выявили, как злоумышленники смогли осуществить атаку, дали инструкции, как это устранить, но клиент не устранил. У него были инструкции, он этого не сделал, и опять происходит повторный такой же инцидент. Вот он, конечно, уже не покрывается, да.
— Кроме этой ситуации, когда на ус не намотал и сам виноват, какие еще бывают моменты, которые не покрываются?
— К сожалению, это, наверное, использование нелицензионного программного обеспечения.
— Совершенно ясно, что в сфере кибербезопасности критически важно действовать на опережение. Какова позиция «Ингосстраха» здесь? Вы только компенсируете ущерб или помогаете его предотвратить действительно?
— Для крупных компаний, у которых ИБ уже выстроена, четко все работает, конечно, мы со своей стороны можем дать какие-то рекомендации, но это, скорее, будет вторым мнением. С малым и средним бизнесом ситуация немного другая. У них, к сожалению, уровень информационной безопасности обычно не очень высокий. Поэтому мы совместно с компанией 4sec предложили комплексный продукт, который включает в себя две составляющие. Первая — это как раз полное ядро информационной безопасности. То есть выстраивание внутренних процессов, мониторинг, бэкап систем и постоянное их обновление. Но в случае, если вдруг все-таки происходит инцидент, он застрахован. И вторая часть — это как раз страхование, которое возмещает уже те потери, которые, к сожалению, все-таки могут произойти при любом уровне кибербезопасности.
— Дмитрий, наверное, сейчас не существует современных компаний, которые не задумывались о кибербезопасности. И все же, если такие найдутся, какие бы вы советы дали руководителям этих компаний, которые вот прямо сейчас думают о безопасности своих данных и хотят с чего-то начать?
— Первый совет — это представить, сколько конкретно стоит день простоя вашей компании. Второе — выстроить систему реагирования внутри: план того, что действительно делать, когда вас отключат от всех систем. Лучше продумать это заранее, чтобы, когда это произойдет, спокойно, методично действовать. И после этого, конечно, уже задуматься о страховании.
— Дмитрий, я надеюсь, вы услышаны, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, что моим собеседником сегодня был начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.