США не предпринимали шагов для снятия санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока власти не принимали меры для снятия американских санкций в отношении России. При этом он подчеркнул, что вопрос санкций так или иначе станет предметом обсуждения на будущих переговорах о мире на Украине. В связи с этим в урегулировании должны участвовать страны Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Все санкции, введенные в отношении России, продолжают действовать. Не было предпринято шагов для снятия»,— сказал Марко Рубио на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что было бы неконструктивно угрожать мерами против России в случае, если она не согласится на остановку боевых действий.

«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов и так далее»,— объяснил Марко Рубио.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России, в том числе потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. По данным Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона зависит от согласия Москвы на прекращение огня. Смягчение ограничений против российского энергетического сектора Россия и США могут обсудить на следующей встрече, писали СМИ.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян