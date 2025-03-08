Reuters: США изучают смягчение санкций против российской энергетики

Белый дом поручил Минфину США изучить варианты смягчения санкций в отношении энергетической отрасли России на фоне ожидания переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет Reuters со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, изменение санкционной политики может произойти в случае, если Москва согласится на прекращение боевых действий на Украине.

Собеседники Reuters добавили, что нынешняя работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в отношении Москвы в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом, как они уточнили, США не намерены отменять санкции без уступок со стороны России.

3 марта Reuters писало, что Вашингтон изучает смягчение санкций в отношении Москвы, но не уточняло, в какой сфере. По информации агентства, список ограничений, которые могут быть отменены, будет обсуждаться с представителями России на ближайших переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, призвал доверять только официальным заявлениям. 7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей и Торговая палата США провели переговоры по вопросу смягчения экономических ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».