Оптимизм достиг консенсуса

Российские экономисты улучшили прогноз по курсу валют, ВВП и ключевой ставке. Не поддается только инфляция. Центробанк опубликовал результаты мартовского опроса профессиональных участников рынка. Самое заметное изменение — в оценке курса доллара. Раньше консенсус считал, что в среднем американская валюта в 2025 году будет стоить почти 105 руб. Теперь экономисты снизили ожидания до 98,5 руб. Для сравнения, курс ЦБ на 13 марта — 86 руб. Позитивный взгляд и на ключевую ставку. Оценка снижена до 20% в среднем за 2025 год. Как говорят собеседники “Ъ FM”, на это повлияла риторика Центробанка. В условиях более низкой ставки инфляция окажется выше — около 7%, говорят участники рынка. Это в точности повторяет официальный прогноз Эльвиры Набиуллиной на этот год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оправдан ли оптимизм? Директор по инвестициям компании «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой считает, что результаты опроса слишком консервативны, а в реальности динамика может быть еще лучше:

«В ближайшие месяцы инфляция постепенно будет замедляться. Где-то к концу лета, началу осени мы выйдем на уровни, близкие к целевым показателям Центробанка.

Это совпадает с тезисом, который озвучивала Эльвира Набиуллина на февральском заседании. Но, возможно, все это случится чуть раньше. Мартовские цифры по инфляции показывают, что замедление здесь может происходить быстрее, чем ждет регулятор. Так называемая дезинфляция начнет набирать обороты, и мы не исключаем, что в марте-апреле ЦБ может смягчить свою риторику и прогнозы относительно денежно-кредитной политики, а в апреле или в июне начнет постепенно снижать ставку и доведет ее до 14-15%.Текущее укрепление рубля мы не воспринимаем как устойчивое и скорее ожидаем уровня 90-100 руб. за доллар до конца года. По геополитическому треку все надеются на лучшее, но это "лучшее" по-прежнему не гарантировано, поэтому развилки здесь очень широкие».

Собеседники “Ъ FM” указывают, что статистика первых месяцев в 2025 году может быть обманчивой: рынки находятся под влиянием сезонных факторов. Тем не менее пока власти отчитываются о позитивной динамике. По оценке Росстата, недельная инфляция в России снова замедлилась и практически приблизилась к целевым значениям. Главным драйвером оказались дешевеющие овощи и электроника, продавцы которой могли отреагировать на укрепление рубля. Данные за февраль тоже называют положительными. Например, алкоголь дорожал не из-за высокого спроса, а из-за роста акцизов. А туристические услуги дешевели из-за попыток привлечь отдыхающих на залитые мазутом черноморские курорты.

Кажется, экономика действительно замедляется, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Данные по инфляции очень хорошие — 0,11% за последнюю неделю. Вообще, выходит очень много таких индикаторов: снижение погрузки РЖД, PMI, показатель продаж автомобилей. Они демонстрируют сигналы охлаждения экономики. И по новостному фону у нас точно идет некая нормализация темпов роста. Будет она сопряжена с замедлением инфляции или нет, открытый вопрос.

И пока макроданные показывают, что все-таки базовый сценарий, это замедление темпа роста цен, хотя он все равно останется высоким. То есть инфляцию это сразу не собьет. Если нам удастся в ближайшие месяцы закрепиться на значениях по инфляции 0,5%, то можно будет рассчитывать на диапазон от 6% до 7% по итогам года. Но это все прогнозы, которые фокусируются исключительно на внутренней повестке. А у нас есть еще внешний фон с падающими нефтяными котировками. Пока курс рубля на это не реагирует. Сейчас на него влияет геополитическая повестка.

Однако нельзя исключать, что через какое-то время тема цен на нефть начнет сильнее привлекать внимание инвесторов. Поэтому на горизонте этого года риски кажутся не до конца исчерпанными».

В опубликованном прогнозе сказано, что цена нефти для налогообложения составит $65 за баррель ближайшие три года. В предыдущие месяцы формулировка была другой. Регулятор спрашивал экономистов, сколько будет стоить нефть марки Brent? По данным агентства Argus, из-за январских санкций США скидка на российскую марку Urals начала расти, и теперь баррель торгуется примерно по $60. Но для расчета нефтяных налогов с 2024 года в России используется особая формула, которая включает и марку ESPO. Она считается премиальной и стоит почти на $10 дороже.

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Иван Якунин