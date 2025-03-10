Экономисты разошлись в прогнозах

Экономисты поспорили о ключевой ставке. Прогнозы на конец года расходятся практически вдвое. Сейчас показатель находится на уровне в 21% и последние два заседания регулятор оставлял его без изменений. В конце 2024 года участники рынка убеждали “Ъ FM”, что ЦБ выберет жесткий сценарий и поднимет ставку до 25%, поскольку не может достичь цели по инфляции последние пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Совет директоров, впрочем, решил, что условия уже достаточно жесткие и заявил, что экономика замедлится, если просто поддерживать их на прежнем уровне. К чему теперь готовится рынок? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что к концу 2025 года ставка упадет с 21% до 13%: «Что объясняет эти 8%? Прежде всего предположение о замедлении инфляции с 10% до уровня 6-7% на конец года.

Важнейшим фактором для разворота является история о бюджете. Грубо говоря, закончились деньги, простые способы финансирования дефицита бюджета, и мы переходим к гораздо более консервативной реальности. Все это упирается в историю про исчерпание ФНБ. По нашим оценкам, наличие льготных программ вносило такую премию в ключевую ставку на уровне около 2 процентных пунктов. Сейчас уже вклад льготных программ сузился как минимум втрое, банки вынуждены копить подушку, это будет вычитать как минимум 10-11% из потенциального роста кредитования. Мы быстро привыкли к уровню выше 20%, и нам уже стало казаться достаточно мягкой ситуация, когда ставка как минимум не пошла выше, на 25%. Но на самом деле это очень высокий уровень».

Прогнозы по ключевой ставке отличаются даже у сотрудников одной организации. Так, например, глава ВТБ Андрей Костин считает, что показатель будет снижаться, но только во втором полугодии как минимум до 19%. За два дня до этого его заместитель Дмитрий Пьянов утверждал, что ставка останется неизменной весь 2025-й. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева говорит, что надежды на снижение все-таки есть: «Мы по-прежнему ожидаем того, что первое снижение ставки может произойти осенью 2025 года. Проинфляционные факторы в экономике сохраняются. Первые два месяца они непоказательные, многие макроданные носят сезонный характер. Более адекватные оценки можно делать весной. Банк России также на опорном заседании в апреле точнее поймет картину и сориентирует рынок инвесторов. Думаю, что не стоит ожидать какого-то заметного и существенного снижения ставок.

Все-таки шаги окажутся медленнее, и, наверное, в моем представлении, оптимистичной оценкой является, наверное, 17% под конец года».

На последнем заседании в феврале Центральный банк повысил прогноз по ключевой ставке на этот год. Согласно обновленной оценке, в среднем показатель будет на уровне от 19% до 22%, то есть ужесточение не исключено.

Риторика регулятора пока не дает поводов для позитивных ожиданий, рассуждает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «Думаю, что ключевая ставка весь год останется на уровне 21%. Траектория инфляции все еще отклоняется от целей ЦБ. Есть множество факторов, которые угрожают ее ускорением: ситуация с урожаем, дорогая молочная продукция глобально, во всем мире. Базовый прогноз Центрального банка допускает, что ключевая ставка может опуститься до 18-19% годовых к концу году.

Предположить, что она снизится до 13%, мне, честно говоря, сложно».

Следующее заседание Центрального банка запланировано на 21 марта. Эльвира Набиуллина заявляла, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки». По подсчетам Газпромбанка, эта формулировка исторически приводила к росту ставок только в половине случаев.

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Иван Якунин