Инвестиции МСП не по карману

Малый и средний бизнес откладывает инвестиции в развитие. В 2025 году более половины предприятий откажутся от вложений в модернизацию. Как показал опрос «Опоры России» и ПСБ, если годом ранее инвестиционные проекты готовились запустить 58% компаний, то теперь этот показатель снизился до 49%. Почему изменилась стратегия? И при каких условиях инвестиции возобновятся? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прежние программы ставят на паузу из-за высоких ставок по займам, инфляции и дорогой рабочей силы. Именно эти показатели Центробанк учитывает при принятии решений относительно ключевой ставки.

Предприниматели действуют тактически, исходя из логики текущего момента, говорит председатель комиссии по финансовым рынкам «Опоры России» Егор Диашов: «Сейчас крайне важна "оборотка". Для того чтобы реализовать какой-то проект, у него должна быть экономическая целесообразность. Очень мало бизнесов, которые могут обеспечить возврат в такой период. Всегда возникает вопрос: не все же реализуют проекты за счет только кредитных средств, есть же собственные деньги?

И когда получается, что проект будет приносить 12% годовых, а депозит в банке — 24% годовых, любая финансовая служба любого предприятия скажет, что этот проект в данный момент нецелесообразен».

Обычно удовлетворительной считается ситуация, когда о готовности вкладываться в себя заявляют по меньшей мере две трети компаний. Предприятия малого и среднего бизнеса, снижая инвестактивность, посылают сигнал регулятору — возобновить вливания многие готовы лишь при определенных условиях. Так считает совладелец мебельных фабрик БрЭндос мебельных фабрик Brendoss Алексей Никонов: «Мы как производственники с сегодняшней ключевой ставкой не можем делать инвестиции в будущее, потому что все они становятся нерентабельными. Вложения, которые в малом и среднем бизнесе были распланированы, в основном заморожены. Мы начали следить за оборачиваемостью капитала. Сейчас мы стараемся, чтобы было 200-300% годовых, чтобы мы все кредитные ставки и инвестиции покрывали в короткие сроки.

Просчитанная финансовая модель — это ставка 15%, она для нас вполне рентабельна. Если так и будет, тогда уже сможем вкладывать в долгосрочные инвестиции».

Среди направлений, по которым компании все еще готовы вкладываться в развитие, — приобретение оборудования и строительство. При этом те, кто заявляет о заморозке инвестиций, отказываются и от затрат на маркетинг и рекламу. В меньшей мере планы поменяли компании, занятые в госсзакупках и в сфере IT — там, где работают различные программы поддержки, обращает внимание глава «Союза деловых людей» Илья Тимошин: «Как только приходят какие-то проблемы, бизнес сокращает свои расходы. Такие инвестиционные проекты могут быть связаны только с теми сферами, где государство выделяет какие-то гранты или поддержку. Заемные или оборотные деньги бизнес, конечно, не готов тратить. Все отталкивается от ключевой ставки. Любая бизнес-модель просчитывается, исходя из этого.

По данным «Опоры России», «шлагбаум» перед инвестициями закрыли дефицит кадров и рост зарплат. Малый и средний бизнес активно пытается снизить расходы на обслуживание кредитов, говорит основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Просто сейчас мы входим в рецессионный цикл после достаточно бурного роста. Основной вопрос: будет ли эта посадка мягкой или жесткой? Основные лекарства здесь — иметь стабильный поток кэша. За этот год избавились от всех коммерческих кредитов. Если мы, как надежные заемщики с хорошей историей, с небольшой нагрузкой, имели банковскую маржу к ключевой ставке в районе 2,5%, то сейчас нам вчиняют уже 4,5%, а многие хотят и 6%».

Наиболее активно приостанавливают инвестиции в развитие торговые компании. Судя по опросу «Опоры России», на уровне ожиданий многие не только затянули пояса, но и готовятся к убыткам и даже банкротства

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Станислав Крючков