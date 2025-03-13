Таксист, устроивший ДТП с 11 пострадавшими на автобусной остановке в Казани, пользовался поддельной справкой об освидетельствовании психиатра-нарколога. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таксист, сбивший 11 человек в Казани, использовал поддельную справку от нарколога

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Таксист, сбивший 11 человек в Казани, использовал поддельную справку от нарколога

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По факту изготовления поддельных документов против мужчины возбуждено уголовное дело по статье ст. 327 УК РФ.

Ранее в анализах таксиста обнаружили следы наркотических средств. Его задержали на 15 суток. Следственный комитет Татарстана также возбудил уголовное дело о нарушении правил ПДД.

Следствие собирается провести экспертизы по оценке степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим в аварии.

10 марта таксист въехал в остановку, на которой находились люди. В результате из 11 пострадавших 8 были госпитализированы.

Дарья Сайфиева