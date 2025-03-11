В Казани таксиста, въехавшего в остановку, задержали на 15 суток
Водитель такси, врезавшийся в автобусную остановку с людьми в Казани, арестован на 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
В Казани таксиста, въехавшего в остановку, задержали на 15 суток
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ранее в анализах мужчины обнаружили следы наркотических веществ. Он признался, что употреблял запрещенные вещества за месяц до аварии.
10 марта водитель такси врезался в остановку на улице Вишневского. В результате ДТП пострадало 11 человек.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».