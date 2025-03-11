В результатах анализа у водителя, въехавшего в остановку с пешеходами в Казани, обнаружили следы наркотиков. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главного следственного управления МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В анализах водителя, сбившего людей на остановке в Казани, нашли следы наркотиков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В анализах водителя, сбившего людей на остановке в Казани, нашли следы наркотиков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В биоматериалах таксиста в результате углубленной экспертизы нашли следы амфетамина и марихуаны.

Обвиняемый рассказал, что употреблял запрещенные вещества примерно месяц назад. Точные сроки употребления установить посредством экспертизы невозможно, отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об административном аресте водителя за употребление наркотиков. Дальнейшее решение по его делу будет зависеть от углубленного медицинского исследования, которое поможет установить причинно-следственную связь между ДТП и состоянием здоровья таксиста.

10 марта водитель такси, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».

Дарья Сайфиева