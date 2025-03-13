С высокой инфляцией придется побороться

Банк России в рамках коммуникации перед заседанием совета директоров регулятора 21 марта, где будет обновлено решение о ключевой ставке, опубликовал свежий среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз до 2027 года. Аналитики по-прежнему не видят причин для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году и указывают на заметные риски для нее со стороны бюджета, однако динамика потребительских цен заметно остывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За месяц консенсус экономистов в отношении ожидаемой инфляции на конец 2025 года повысился на 0,2 процентного пункта (п. п.) — до 7%, что соответствует нижней границе прогнозного диапазона ЦБ в 7–8% и, судя по всему, является результатом уменьшения ожидаемого среднегодового курса рубля к доллару (средний курс 98,5 руб./$ в 2025 году — 99–100 руб./$ в среднем в остаток года) и повышения объемов импорта в ближайшие три года. На столько же (до 4,8%) был повышен и консенсус-прогноз инфляции на 2026 год.

Таким образом, как прогнозирует регулятор, возвращения динамики потребительских цен к 4% в 2026 году аналитики не видят, ожидая его лишь в 2027 году — при уменьшении прогноза ключевой ставки в обозримом будущем. В 2025 году ее ожидаемый среднегодовой размер — 20,1%, на 0,4 п. п. ниже предыдущего прогноза. Это предполагает снижение ключевой ставки с третьего квартала 2025 года примерно до 17% на конец года, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле ЦБ). «Изменения в целом косметические, кроме "горок" с курсом и роста ожиданий инфляции на 2026 год... ЦБ не очень понравится. Хотя, если рубль покрепче, то по идее инфляция должна быть немного пониже при прочих равных»,— комментирует обновленный консенсус-прогноз Егор Сусин из Газпромбанка.

Напомним, в свежем обзоре бюллетеня «О чем говорят тренды» аналитики регулятора фиксируют набор предпосылок для дезинфляции (в том числе возможность реализации правительством консервативной бюджетной политики, несмотря на опережающий рост расходов) при сохранении жесткой денежно-кредитной политики «продолжительное время» (см. “Ъ” от 12 марта). Сам Банк России оценивает среднюю ставку в текущем году в диапазоне 19–22% при среднегодовой инфляции в 9,1–9,8%, что делает реальную ставку выше 10%. «Важным фактором высокой инфляции по-прежнему является бюджетно-налоговая политика, ведущая к быстрому расширению денежного предложения, поэтому устойчивое торможение инфляции возможно при нормализации параметров бюджетно-налоговой политики, которая пока запланирована на 2025 год»,— отмечают аналитики Института Гайдара (ИЭП) в обновленном мониторинге экономической ситуации в РФ. Они говорят, что замедлению инфляции в конце 2024 — начале 2025 годов препятствовало ускорение роста бюджетных расходов и расширение дефицита бюджета.

По мнению ИЭП, как и по мнению ЦБ, ключевым фактором повышенной инфляции по-прежнему остается превышение спроса над предложением (положительный разрыв выпуска). Рост реального ВВП по итогам четвертого квартала 2024 года на 3,8% в годовом выражении (столько же с устранением сезонности и в пересчете на год), по оценкам аналитиков института, привел к увеличению разрыва выпуска на 0,7 п. п.— до 1,8%, что стало одной из причин стабильно высокого инфляционного давления осенью и зимой 2024 года.

Между тем, по данным Росстата, инфляция в феврале (10,1% в годовом выражении) и первые десять дней марта продолжала замедляться. В терминах с поправкой на сезонность в годовом выражении (это измерение особенно важно для оценки динамики показателя ЦБ и аналитиками), судя по мартовским недельным данным, она была около 8% против более 11% в январе 2025 года на фоне заметного охлаждения потребительского спроса (см. “Ъ” от 12 марта). «Если мартовские цифры будут близкими к 8%, то инфляция за первый квартал будет прилично ниже цифры, которая присутствовала в комментарии к прогнозу Банка России (10,2% с учетом сезонности в годовом выражении, SAAR)»,— заключает Егор Сусин.

Артем Чугунов