Осторожно, с надеждой

Свежий выпуск бюллетеня «О чем говорят тренды» Банка России интонационно отличается от прежних: авторы отмечают хоть и разрозненные и неявные, но изменения, которые при сохранении жесткой денежно-кредитной политики «продолжительное время» все же могут развернуться в устойчивый дезинфляционный тренд. Среди них помимо замедления роста цен на отдельные категории товаров аналитики регулятора отмечают сохранение роста выпуска в отраслях потребительского спроса, рост нормы сбережений населения, замедление роста цен импорта из-за коррекции курса рубля и, возможно, консервативную бюджетную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замедление прироста объема избыточных денег в экономике при сохранении ее роста дает аналитикам ЦБ надежду на замедление инфляции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Замедление прироста объема избыточных денег в экономике при сохранении ее роста дает аналитикам ЦБ надежду на замедление инфляции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Публикация департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ в марте 2025 года впервые за долгое время демонстрирует (осторожно и с оговорками) признаки процессов, которые при сохранении жесткой денежно-кредитной политики могут развернуться в устойчивые тренды. Так, рост выпуска в отраслях потребительского спроса (пищевой, табачной, фармацевтической промышленности, производстве автомобилей, электроники и бытовых приборов) «остается устойчивым», что должно способствовать расширению предложения.

Спрос также остается высоким — в том числе из-за пика выплат зарплат и бонусов в декабре 2024 года за счет переноса части бонусов 2025 года для защиты от повышения ставок НДФЛ. Однако из-за высоких ставок по депозитам растет и норма сбережений — и отвлекаемые во вклады деньги не тратятся на потребление. Напряженность на рынке труда (а значит, и давление на рост зарплат), по опросным данным, демонстрирует «признаки постепенного охлаждения»: планы найма и повышения зарплат корректируются вниз, а отношение количества резюме к числу вакансий растет за счет снижения последнего.

«В целом достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов, необходимых для возвращения инфляции к 4%»,— констатирует ДИП ЦБ. Пока же сезонно сглаженный рост цен в феврале, по недельным данным, лишь «несколько замедлился по сравнению с январем» — как в продовольственном сегменте (замедлился рост цен на мясопродукты, дешевеют яйца), так и в промтоварах (на что все больше влияло укрепление рубля). Замедление роста цен в услугах вызвано завершением индексаций тарифов, хотя рост цен на прочие услуги остается повышенным.

Кредит также продолжает сдерживать спрос — однако, если в розничном сегменте в январе снижение рублевого портфеля ускорилось (до –0,2% м/м SA после –0,04 м/м SA в декабре), то в корпоративном говорить об этом в ДИП не спешат. С одной стороны, рост в секторе замедлился в январе до 0,1% с 1,8% м/м SA в декабре (что существенно ниже 2% м/м SA в среднем за второе полугодие 2024 года), однако в этой динамике возможно влияние масштабных искажений, внесенных бюджетными расходами. Так, «в декабре—январе спрос на кредит мог снизиться из-за активного авансирования госконтрактов», отмечают аналитики: тогда уменьшение вклада роста кредитования в увеличение широкой денежной массы М2Х было компенсировано увеличением вклада бюджета. Рост М2Х сначала ускорился в январе до 15,5% с 15% в декабре, но в феврале, по оценке, опять замедлился до 15,3% год к году. Впрочем, это все равно «превышает темпы, которые будут способствовать замедлению инфляции». Картина должна проясниться «в марте—апреле, которые не подвержены столь значительной сезонности бюджетных потоков, как декабрь—февраль», фиксирует бюллетень (см. стр. 1). Подождать регулятор намерен и с оценкой влияния возврата правительства к выполнению бюджетного правила — до «возвращения скорости расходования средств к сезонной норме».

Олег Сапожков