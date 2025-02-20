От инфляции уже многого не ждут

Банк России зафиксировал первое за последние пять месяцев снижение инфляционных ожиданий населения — при этом оценки наблюдаемых гражданами темпов роста цен остаются максимальными. Аналитики видят в этих данных признаки разворота ожиданий граждан по поводу будущей инфляции. Впрочем, судя по оценкам текущих потребительских трат и новых комментариев ЦБ, говорить об устойчивом снижении инфляции с последующим началом цикла смягчения денежно-кредитной политики пока не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно оперативным данным ЦБ, основанным на опросе инФОМа, инфляционные ожидания населения на год вперед в феврале 2025 года снизились впервые с сентября 2024-го — на 0,3 процентного пункта (п. п.) за месяц, составив 13,7% после 14% в январе. Это произошло на фоне заметного февральского снижения инфляционных ожиданий компаний, которое чуть раньше также фиксировал регулятор (см. “Ъ” от 14 февраля). Оценка наблюдаемой домохозяйствами текущей инфляции минимально подросла — с 16,4% в январе до 16,5% в феврале,— оставаясь на максимуме с декабря 2023 года.

Примечательно, что наиболее заметно снизилась ожидаемая инфляция в группе граждан со сбережениями — на 1,3 п. п. по сравнению с январем 2025 года, до 11,3%. Среди респондентов без сбережений снижение показателя составило всего 0,2 п. п., до 15,2%. Оценки наблюдаемой инфляции у первой группы тоже резко уменьшились — с 15,4% до 13,6%, а у второй, напротив, увеличились — с 17,5% до 18,4%.

«Дивергенция оценки текущей инфляции опрашиваемых без сбережений и со сбережениями, видимо, обусловлена большей чувствительностью вторых к курсу рубля и к внешнеполитической повестке,— полагает Егор Сусин из Газпромбанка.— Позитивом является то, что инфляционные ожидания снизились по обеим категориям опрашиваемых, разворот начинает формироваться, пока ожидания высокие, и процесс только в начальной стадии, возможно — искаженный излишним оптимизмом по внешнеполитической повестке».

Примечательно и то, что, согласно данным ЦБ, в феврале доля опрошенных домохозяйств, сообщивших о наличии сбережений в семье (которые позволят продержаться какое-то время, в случае если респондент лишится основного дохода), снизилась до минимума с ноября—декабря 2021 года — до 33% против 40% в январе 2025-го и 41% в феврале 2024 года.

Такое сильное смещение показателя всего за месяц могло заметно повлиять на оценки инфляционных ожиданий и текущей инфляции обеими группами респондентов. С одной стороны, сокращение доли домохозяйств со сбережениями выглядит странным на фоне сверхвысоких ставок по банковским депозитам, удлинения вкладов и укрепления рубля. С другой — может объясняться тем, что домохозяйства в январе—феврале 2025 года могли начать тратить часть накоплений на текущее потребление.

Последнее, судя по данным «Сбериндекса» (траты физических лиц по картам «Сбера»), в январе и первой половине февраля 2025 года продолжило слабо расти — на фоне того, что кредитование граждан сжималось, а реальные доходы чуть просели в четвертом квартале 2024 года, не успевая за ростом расходов (см. “Ъ” от 12 февраля). «В январе потребительские расходы вернулись к небольшому росту (0,2% с учетом инфляции и сезонности). Но он не смог компенсировать снижение реальных расходов конца прошлого года, в итоге с октября—ноября 2024 года расходы снизились на 0,5%»,— комментируют авторы «Сбериндекса». Для сравнения: в январе 2024 года рост трат ускорился до 1,7%. «В итоге к началу 2025 года пока нет устойчивого помесячного тренда снижения реальных расходов, в последние два месяца реальное (с учетом инфляции) сокращение трат на продовольствие сопровождается их ростом на общественное питание»,— говорят эксперты. Впрочем, они отмечают, что если считать за три месяца (ноябрь—январь), то рост потребительских трат оказался самым низким за четыре года. «Это косвенно подтверждает, что меры ЦБ работают и рост ключевой ставки охладил потребление»,— отмечают составители «Сбериндекса».

Отметим, что инерции роста трат в январе—феврале действительно мог способствовать повышенный текущий инфляционный фон. В январе, по данным Банка России, месячная инфляция замедлилась до 1,23% с 1,32% в декабре, но в годовом выражении ускорилась до 9,92% с 9,52% (на 17 февраля, по опубликованным вчера оценкам Минэкономики на недельных данных Росстата, годовая инфляция повысилась до 10%). Тем не менее в январе большая часть показателей устойчивой инфляции, публикуемых регулятором, замедлились в сравнении с пиками конца 2024 года, но все они остаются на высоком уровне. «Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания физических объемов выпуска»,— заключают в Банке России.

Артем Чугунов