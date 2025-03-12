Хаменеи: США не смогли бы остановить Иран в создании ядерного оружия

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что единственная причина отсутствия у Исламской Республики ядерного оружия заключается в добровольном отказе страны от такого вооружения. Он добавил, что если бы Тегеран хотел создать собственный ядерный арсенал, США не смогли бы его остановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

По словам господина Хаменеи, Исламская Республика хочет мирного урегулирования кризиса в отношениях с Соединенными Штатами. Однако Иран готов нанести ответный удар по США, если те «предпримут неправильные действия». «Контрмеры Ирана будут решительными и определенными, и больше всех пострадает Америка»,— сказал верховный лидер на встрече со студентами (цитата по Mehr).

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана. Он предложил провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы, однако Тегеран отверг предложение о переговорах. МИД Ирана заявил, что страна не намерена вести переговоры под давлением.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия пытается сделать все возможное, чтобы урегулировать вопрос иранской ядерной программы мирным путем. Источники Bloomberg сообщали, что Россия согласилась выступить посредником в переговорах между сторонами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».