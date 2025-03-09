Иран отверг предложение США о переговорах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их в собственных интересах. По его словам, настойчивость «агрессивных правительств» не направлено на решение проблем. Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо властям Ирана с предложением к переговорам по ядерному оружию.

«Настойчивость некоторых агрессивных правительств на переговорах направлена не на решение проблем, а на доминирование. Они хотят навязать собственные требования стороне, сидящей по другую сторону переговорного стола»,— заявил Али Хаменеи (цитата по ISNA).

По словам верховного лидера Ирана, переговоры будут касаться обороноспособности и международных возможностей страны. Он считает, что от Тегерана потребуют «не делать чего-то, не встречаться с определенными людьми».

7 марта Дональд Трамп сообщил, что направил властям Ирана письмо с предложением к переговорам из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у Тегерана. Он добавил, что в отношениях с Ираном скоро наступит «интересное время». До этого президент США также заявлял о возможности заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».