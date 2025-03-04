Bloomberg: Россия готова стать посредником в переговорах США и Ирана

Россия в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа согласилась выступить посредником в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что «Россия готова сделать все возможное», чтобы США и Иран решили все проблемы путем переговоров.

По данным источников Bloomberg, Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве во время их телефонного разговора 12 февраля. Затем этот вопрос обсуждали делегации РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, рассказали собеседники агентства.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на вопрос о том, предлагала ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, заявил: «Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется».

В 2018 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий — многостороннего договора, который ослаблял санкции против Ирана в обмен на оптимизацию его ядерной программы. Среди всего прочего документ вводил усиленные международные инспекции на объектах всей цепочки ядерного производства. После выхода США из соглашения Тегеран ограничил доступ инспекторов к своей инфраструктуре.

После вступления на второй президентский срок Дональд Трамп выступил за переговоры с Ираном по ядерной программе. «Я бы предпочел это, чем разбомбить его к чертям»,— говорил американский президент. В ответ Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном, поскольку американская администрация использует «язык силы». МИД Исламской Республики заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран выдал переговорную реакцию».

Лусине Баласян