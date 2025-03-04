Если Иран не идет к Вашингтону

США попросили Россию стать посредником между ними и Ираном. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Из публикации следует, что эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов двух стран и встречи высокого уровня в Эр-Рияде. По информации агентства, Вашингтон заинтересован в договоренностях с Тегераном по его ядерной программе и региональной стабильности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров» и что Москва «готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде, 18 февраля

Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Handout / Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде, 18 февраля

Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Handout / Reuters

Помочь договориться с властями Ирана президента РФ Владимира Путина его старый-новый американский коллега Дональд Трамп, по информации Bloomberg, попросил в ходе их телефонного разговора 12 февраля. Отметим, что в пресс-релизе, опубликованном Кремлем по итогам той беседы, действительно сказано, что президенты обсуждали «иранскую ядерную программу», но не уточняется, в каком ключе. В сообщении Дональда Трампа в соцсети Truth Social также говорится, что одной из тем разговора был «Ближний Восток», но без подробностей.

Между тем, по данным Bloomberg, помочь с Ираном российскую делегацию (главу МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова) якобы попросили и их американские визави в ходе переговоров 18 февраля в Эр-Рияде.

В публикации есть комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из которого можно сделать вывод, что российские власти готовы помочь конфликтующим сторонам договориться. «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров»,— заявил Дмитрий Песков, добавив, что Москва «готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого».

4 марта вечером в российских СМИ появилась противоречивая информация о том, готовы ли власти РФ выступить посредниками между США и Ираном. Телеканал «Звезда» со ссылкой на Дмитрия Пескова сообщил, что «да». Но позднее агентство ТАСС со ссылкой на него же сообщило, что «нет». «Я говорил, что в целом (президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами, и Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу»,— привело агентство слова представителя Кремля. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на Юрия Ушакова передало, что иранская ядерная программа обсуждалась в Эр-Рияде и что стороны договорились провести отдельную встречу по этой теме.

Как бы то ни было, помирить конфликтующие стороны будет непросто. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп сделал ряд противоречивых шагов и заявлений по иранской тематике.

С одной стороны, он подписал указ о введении политики «максимального давления» на Иран. Речь идет о жестких санкциях, нацеленных, в частности, на то, чтобы свести к нулю доходы Тегерана от экспорта нефти. С другой стороны, хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы «бомбить Иран» и настроен на заключение новой сделки с иранской стороной. «Я бы предпочел подвергающееся проверке соглашение по ядерной программе Ирана, которое позволит ему мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работу над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано»,— написал президент США в Truth Social. При этом он также подчеркнул, что не допустит обретение Ираном ядерного оружия.

Позиция иранских властей, впрочем, тоже неоднозначна. Так, в начале февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность договоренностей с США, напомнив, что именно американцы в 2018 году вышли из иранской «ядерной сделки» и восстановили санкции в отношении Тегерана. С другой стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан в конце февраля допустил возможность переговоров с США, если американцы докажут свою договороспособность.

Напомним, именно Дональд Трамп в 2018 году вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, также известного как иранская «ядерная сделка». Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Однако Дональд Трамп решил, что это соглашение невыгодно его стране, и объявил о выходе США из него. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана, что, по оценкам некоторых западных экспертов, дает ему возможность в сжатые сроки создать ядерное оружие.

При этом, как ранее писал “Ъ”, в ближайшие месяцы ситуация вокруг иранской ядерной программы может заметно обостриться. У оставшихся в СВПД западных стран (Великобритании, Франции и ФРГ) по условиям сделки есть до 18 октября возможность задействовать специальный механизм, позволяющий вновь ввести в отношении Ирана санкции Совбеза ООН (то есть не только односторонние, как уже ввели США, но и международные, действовавшие до 2015 года). Если европейцы пойдут на это, Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. И тогда может посыпаться весь режим нераспространения ядерного оружия, поскольку за Ираном могут последовать другие страны.

Власти РФ все последние годы пытались содействовать восстановлению иранской «ядерной сделки», однако из-за острого конфликта между ее западными участниками и Тегераном сделать этого не удалось.

25 февраля Сергей Лавров посетил Тегеран, обсудив со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и ситуацию вокруг СВПД. «Убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать. Надо его максимально эффективно задействовать без каких-либо угроз и намеков на возможности неких силовых решений. Настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации, созданной не Ираном, а нашими западными коллегами»,— заявил российский министр на пресс-конференции по итогам той встречи. При этом журналисты на следующий день поинтересовались у Аббаса Арагчи, не передавал ли ему Сергей Лавров послание от американцев, на что глава МИД Ирана ответил отрицательно.

По словам директора Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, Россия обладает необходимым и дипломатическим, и технологическим инструментарием для посредничества в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. «Это, в частности, было наглядно продемонстрировано в рамках переговоров по СВПД, где Россия выступала в качестве ключевого медиатора, а российский вклад включал как выработку концептуальных подходов, так и технические предложения, как можно решить той или иной вопрос, стоящий на пути достижения всеобъемлющей договоренности,— заявил он “Ъ”.— Однако для того, чтобы посредничество имело шанс на успех, необходима политическая воля со стороны ключевых сторон кризиса. Вопрос, есть ли соответствующие политические решения в Вашингтоне и Тегеране сегодня, для меня остается открытым».

К тому же с 2015 года, когда был согласован СВПД, в мировой политике, по словам эксперта, произошли «тектонические сдвиги», которые «не могут не иметь своей проекции на ситуацию вокруг иранского ядерного вопроса». «Впрочем, это не означает, что обостряющимся кризисом не надо заниматься. Альтернатива его дипломатическому разрешению может быть достаточно тяжелой и иметь негативные последствия в том числе для интересов национальной безопасности нашей страны»,— подчеркнул он.

Елена Черненко