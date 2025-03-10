Песков: Россия стремится к урегулированию вопроса по ядерной программе Ирана

Россия продолжит делать все возможное, чтобы мирным путем урегулировать вопрос с иранской ядерной программой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Тегеран сам формулирует свою позицию по переговорам с США, очевидно, что «предстоят наряженные контакты».

«Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров. Мы, конечно, со своей стороны, продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно, с тем, чтобы вывести этот процесс — урегулирование проблемы иранского ядерного досье — в мирное русло»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением провести переговоры по иранской ядерной программе. Американский президент подчеркнул: Тегеран должен заключить сделку либо проблема решится «по-другому». Иранский МИД сегодня, 10 марта, отказался вести переговоры «под давлением и в условиях устрашения».

Источники Bloomberg сообщали, что США попросили Россию выступить посредником в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерной программе. По данным агентства, российские власти согласились помочь в этом вопросе. Дмитрий Песков говорил, что «Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу». МИД Ирана сообщал о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».

Лусине Баласян