МИД Ирана — о ядерной программе: Тегеран не ведет переговоры под давлением

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ведет консультации по ядерной программе в том числе с Москвой и Пекином. Он добавил, что страна не намерена вести переговоры под давлением.

«Мы не будем вести переговоры под давлением и в условиях устрашения. Мы не будем даже думать об этом, независимо от того, что может быть темой переговоров. Переговоры и травля с диктатом — не одно и то же»,— написал Аббас Аракчи в соцсети X.

Как добавил МИД Ирана, консультации с Россией и Китаем проходят на условиях равенства и взаимоуважения. Целью контактов он назвал укрепление доверия и открытости в отношении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. Аббас Аракчи также сказал, что иранская ядерная программа была и всегда будет мирной.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил Ирану провести переговоры и заключить сделку по ядерной программе. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи позже заявил, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их в собственных интересах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».