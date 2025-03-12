Присяга без верности

Наиболее показательное после вчерашних переговоров США и Украины в Джидде — это реакция европейских лидеров, вынужденных сквозь зубы приветствовать «усилия США на пути к миру на Украине» и устами Урсулы фон дер Ляйен выпрашивать для Евросоюза место за столом будущих мирных переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик Сергей Полетаев

Фото: личный архив Аналитик Сергей Полетаев

Фото: личный архив

Однако места этого они не получат. Весь последний месяц между европейскими глобалистами и Дональдом Трампом шла борьба за то, кто будет определять дальнейшую западную политику по Украине, и, похоже, что вчера Европа эту борьбу проиграла.

В Европе хотели бы и дальше снабжать Киев оружием и деньгами, чтобы тот воевал с Россией. Снабжать, разумеется, вместе с Вашингтоном — подхватив, так сказать, выпавшее из рук Джо Байдена знамя глобализма. Параллельно европейские лидеры (в основном неугомонный Эмманюэль Макрон) носились с оторванными от реальности инициативами вроде размещения на Украине собственных войск под видом миротворцев, частичного перемирия и так далее.

Трамп и его команда не скрывают, что для них все эти глобалисты, атлантисты, приверженцы либеральных ценностей и экспорта демократии — идеологические оппоненты. Поскольку вся западная политика за последние три года клином сошлась на Украине, для трампистов важно было оторвать Киев от прежних покровителей, нанеся тем самым лагерю глобалистов существенное поражение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Все это происходило на наших глазах: Владимира Зеленского едва ли не выгнали из Белого дома, после чего Вашингтон фактически ввел санкции против Киева, лишив ВСУ доступа к данным разведки и остановив военные поставки. Трамп прямым текстом сказал Зеленскому: либо ты делаешь по-моему, либо ты проиграешь, Европа тебе ничем не поможет.

Последнее обстоятельство, судя по всему, стало решающим. Все последние дни Зеленский висел на телефоне и метался по европейским столицам в надежде выбить для себя хоть что-то: военные поставки, какие-нибудь гарантии — и везде, везде его хлопали по плечу, очень сочувствовали, произносили пафосные речи, но ничем не могли помочь.

Написав Трампу покаянное письмо, Зеленский фактически согласился присягнуть ему на верность и делать то, что скажет американский президент. В понедельник в Джидде это было подтверждено на встрече американской и украинской делегаций, и теперь Зеленского снова ждут в Белом доме — с капитуляцией.

Что это значит для России? Ровно месяц назад Трамп позвонил Владимиру Путину. Мы не можем знать, о чем они говорили применительно к Украине, но постараемся предположить. Трамп, вероятно, сказал Путину, что хочет быстрого мира и спросил, как его достичь. Путин в ответ озвучил свои требования (в двух словах: Стамбул плюс июньские тезисы с встречи с руководством МИДа), а во-вторых, спросил у Трампа, сможет ли тот ручаться за Украину и Европу.

Похоже, в общих чертах контуры мирного договора Москва и Вашингтон согласовали: они не включают в себя никаких военных гарантий и перспектив интеграции Украины в НАТО, но включают смену власти в Киеве.

Весь последний месяц стороны делали домашнюю работу: Трамп принуждал к своей воле Европу и Украину, а армия России готовила и проводила операцию по освобождению Курской области, без чего ни о каком перемирии речи идти не может.

Что же дальше? Похоже, Трамп уверен: он быстро договорится с Путиным, Киев будет четко следовать этим договоренностям, Европа уйдет со сцены, наступит прочный мир, а сам Трамп пойдет наслаждаться заслуженными лаврами миротворца.

Однако не все так просто. Во-первых, мы не знаем, о чем в действительности договорились Путин и Трамп, и правильно ли они друг друга поняли: дьявол кроется в деталях, так что успех на будущих переговорах двух лидеров совершенно не гарантирован.

Во-вторых и в главных, присяга Зеленского Трампу не означает искренней преданности. Мир фактически на условиях Москвы — это крах всей украинской идеологии и, как следствие, конец современного украинского государства, пусть и отложенный. Именно поэтому Зеленский раз за разом отказывал Трампу, отчаянно бился за военные гарантии и цеплялся за Европу.

Теперь наиболее логичным для Киева будет на словах взять под козырек, а на деле — саботировать любое спущенное из Вашингтона решение в надежде в очередной раз пропетлять.

В этом Киев не одинок: в Европе явно намерены пересидеть Трампа, а до того — по-тихому поддерживать украинские элиты, сохраняя в них надежду на реванш.

Будем верить, что в Кремле выучили уроки прошлого и больше на эти грабли не наступят.

Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь и редактор проекта «Ватфор»