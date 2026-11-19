Трамп: США и КНР выступают за беспрепятственные поставки через Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступает за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив, передает Reuters. Заявление было сделано в преддверии встречи американского президента с лидером Китая.
Господин Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил, что США и Китай связывают особые отношения. Он сказал, что рассчитывает на продуктивную встрече с председателем КНР, и намерен просить его о новых мерах для поддержки фермеров США.
Президент США Дональд Трамп с 07:00 до 08:00 мск встречался с президентом России Владимиром Путиным. На момент написания новости проходить встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. После состоится трехсторонний саммит — встретятся главы трех государств: России, США и Китая.