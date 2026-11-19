Минэкономики России подготовило план по перезапуску инвестиционного цикла
Минэкономики на заседании Госсовета представило план по перезапуску инвестиционного цикла в российской экономике. Он включает восемь направлений работы, среди которых — развитие платформенной экономики, поддержка инвестиций в регионах, стимулирование вложений в технологии и другие. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания.
Власти, по словам источников газеты, будут стремиться к развитию стабильной институциональной среды. Это означает донастройку законодательства с целью снизить административные барьеры. За время работы по этому направлению уже, например, был принят закон о добанкротной санации и снижена административная нагрузка по отчетности.
Кроме того, предлагается наделить ВЭБ.РФ полномочиями единого инвестиционного провайдера, который будет сопровождать проекты на всех этапах. При этом госкорпорация сможет курировать как небольшие проекты в сфере культурного наследия, так и крупные технологические.
Ведомство также планирует сформировать механизм поощрения инвестиций — формирование пакетов вложений по отраслям. За каждый из них будет отвечать конкретный федеральный орган исполнительной власти. Например, объем инвестиций в обработке Минпромторга к 2030 году может достичь 9,1 трлн руб., Минтранса — около 2,4 трлн руб., Минцифры — 2,7 трлн руб., Минстроя — 1,9 трлн руб.
Инвестиции в основной капитал по итогам первых шести месяцев 2026 года сократились на 9,9%, сообщал Росстат. Заметнее всего снижалась доля вложений в машины и оборудование. Минэкономразвития прогнозирует рост объема капиталовложений с 2027 года.