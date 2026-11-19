Власти, по словам источников газеты, будут стремиться к развитию стабильной институциональной среды. Это означает донастройку законодательства с целью снизить административные барьеры. За время работы по этому направлению уже, например, был принят закон о добанкротной санации и снижена административная нагрузка по отчетности.