За ночь над Россией сбили 53 беспилотника
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 53 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Поволжье и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, дроны сбивали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, а также в Республике Татарстан.
Одна из самых массированных атак за последние сутки пришлась на Белгородскую область. ВСУ атаковали регион 80 раз, рассказал губернатор Александр Шуваев. В Борисовском округе один человек погиб, еще один пострадал.