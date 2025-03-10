Уиткофф: Зеленский в письме к Трампу извинился за перепалку в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к американскому президенту Дональду Трампу извинился за «инцидент» в Белом доме, сообщил специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры 28 февраля прошли на повышенных тонах из-за разногласий президентов о способах урегулирования российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

«Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент в Овальном кабинете. Думаю, это был важный шаг. У нас было много обсуждений с украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этому вопросу. И я бы назвал это прогрессом. Я надеюсь, что сделка будет достигнута»,— сказал Стив Уиткофф в эфире Fox News в преддверии переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

4 марта Владимир Зеленский в соцсети X выразил сожаление из-за перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме и заявил о необходимости «все исправить». Он добавил, что готов работать «под сильным руководством» американского президента для достижения мира. Позднее господин Трамп сообщил, что получил от украинского коллеги письмо о готовности сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь Владимира Зеленского позднее сказал, что «ни одного письма не было».

На переговорах Донадьд Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Встреча завершилась раньше времени. Дональд Трамп затем заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а подобным поведением проявил неуважение к США.

О последствиях перепалки в Белом доме — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян