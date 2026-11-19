Беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска
Сегодня утром ВСУ с помощью беспилотников атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане. Осколками сбитых БПЛА повреждены несколько гражданских объектов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
По данным пресс-службы, «крупного пожара» удалось избежать благодаря автоматической системе тушения и слаженной работе служб безопасности. Погибших и пострадавших при атаке нет, указано в публикации.
Сколько всего дронов сбито над Татарстаном — не уточняется. Над Россией за ночь уничтожены 53 беспилотника.